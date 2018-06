Izbornika je zasmetalo ponašanje Sampaolija

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić razgovarao je s novinarom Sportskih novosti nakon službene press konferencije u Roščini.

Bio je sretan, ali nimalo euforičan, s gardom trenera kojeg zanimaju daleko veće stvari od pobjede nad bilo kim u skupini, pa makar to bili Argentina i veliki Messi. No, iako je sretan zbog pobjede, optimističan zbog svega što predstoji, čini se kako je izborniku zasmetala jedna stvar.

Naime, Jorge Sampaoli, čija je momčad pod njegovom izborničkom palicom doživjela debakl, nakon utakmice nije čestitao Daliću na pobjedi, što mu je hrvatski izbornik i zamjerio. To je, naime, Dalić sam priznao:

“Nije mi rekao ni riječ. Žalosti me što je čovjek otišao s terena, a nije me pozdravio. Nikad to nisam učinio kao trener, da bih se samo pokupio, da nisam pružio ruku čovjeku koji me pobijedio. Prije utakmice sam mu poklonio hrvatski dres, i sad mi je drago da će imati lijep poklon od Hrvatske. Nakon susreta moraš doći, biti dostojanstven i čestitati. Ne znam što god da bude”, kazao je Dalić.

Čak ni na press konferenciji Sampaoli nije ništa rekao ni kurtoazno…

“Red je čestitati ekipi koja te razvalila, ma u kakvoj muci bio. On to nije napravio, pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener”, dodao je Dalić.