DALIĆ OTKRIO ŠTO JE ODLUČIO OKO MODRIĆA I PUCANJA PENALA: ‘Prvi penal je puknuo loše, ali…’

Hrvatska je nakon dramatične utakmice pobijedila Dansku u osmini finala

Nakon dramatično izborene pobjede protiv Danske i neprospavane noći, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao je prvu novinarsku konferenciju u Sočiju, gradu u kojem ‘Vatrene’ 7. srpnja očekuje četvrtfinale svjetskog prvenstva protiv Rusije.

“Preživjeli smo, malo smo proslavili, ali nemamo više vremena za slavlje. Fokus smo okrenuli prema Rusiji,” poručio je hrvatski izbornik.

Dalić je naglasio kako je njegova momčad u susretu protiv Danske pokazala mentalnu snagu jer se nekoliko puta vraćala iz izgubljenih situacija.

‘Pet puta smo padali i dizali se’

“Pet puta smo padali i dizali se. To pokazuje našu mentalnu zrelost. Pokazali smo stabilnost što nije bilo lako. Bila je to ratnička utakmica bez ljepote. Imali smo i sreću,” kazao je Dalić dodavši: “Možda je to i bila nagrada za sve frustracije iz prošlosti i poraze od Turske i Portugala.”

Na pitanje kakvu utakmicu očekuje protiv Rusije, Dalić je naglasio kako neće biti lako protiv domaćina World Cupa.

“Svatko forsira svoj stil, a dalje prolaze momčadi. Neće biti lako, Rusija je to dokazala. Čeka nas teška borba, vidjet ćemo.”

U Sočiju je bilo 28 stupnjeva

U Sočiju je ‘Vatrene’ dočekalo 28 stupnjeva Celzijusa za razliku od ugodnih 15 stupnjevaa koje su imali u svom dosadašnjem kampu u Roščinu.

“Tek smo stigli, imat ćemo pet dana priviknuti se na visoku temperaturu i vlagu. Mislim da će to biti dovoljno, ali neće biti lako igrati.”

U susretu protiv Danske ozlijedio se Mateo Kovačić koji je nezgodno pao na rame.

‘Svaka mu čast što je stisnuo zube’

“Svaka mu čast što je stisnuo zube i odigrao je do kraja. Nismo sigurni kakva je situacija, sada je na snimanju, vidjet ćemo. Rame ga dosta boli, bilo bi šteta da otpadne. Ostali su svi OK, umorni su, ali danas su dobili slobodan dan i tek sutra krećemo s treninzima.”

Dalić se još jednom osvrnuo na sjajnu predstavu Danijela Subašića koji je obranio tri kaznena udarca.

“Jedanaesterci su lutrija, nekada ovise o momentu, ovise o danu i sreći. Subašić je obranio tri jedanaesterca, danski vratar također. Obojica su bila na visokom nivou. No, Subašić je zato ovdje, da nas izvuče kada treba.”

U Sočiju nas očekuje paklena atmosfera

Dalić je svjestan kako nas u Sočiju očekuje ‘paklena atmosfera’ na Olimpijskom stadionu koji prima 44.300 gledatelja.

“Mi želimo produžiti sreću naših navijača, tako i ruski igrači. Neće biti lako igrati protiv domaćina, ali mi gledamo samo sebe. Znamo koliko smo radnosti donijeli našem narodu i navijačima. Ono što može nogomet, to ne može ništa drugo. Mi ćemo još jednom pokušati razveseliti naše ljude.”

U susretu protiv Danske sačuvali smo sve igrače koji su imali žuti karton, no u četvrtfinalu prijeti nova opasnost da netko od njih (Vrsaljko, Ćorluka, Brozović, Rakitić, Mandžukić, Rebić, Jedvaj, Pjaca) ne propusti polufinale.

‘Sudac je bio fantastičan’

“To je bitna stvar, nitko se nije pazio. Sudac je bio fantastičan, ali utakmica je bila fair. Sada nas isto čeka i u subotu. Nećemo se paziti, igrat ćemo punom snagom.”

Još jednom je pohvalio hrabrost Luke Modrića da nakon što je promašio jedanesterac u 116. minuti, ponovo puca s bijele točke.

“Modrić je naš kapetan, preuzeo je odgovornost i pokazao hrabrost. Zabio je gol i to čini razliku između prosječnog igrača i svjetske klase. Prvi penal je puknuo loše, drugi nije bio ništa bolji, ali je imao sreće i ušlo je u gol. I opet će pucati”, zaključio je izbornik.