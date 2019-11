DALIĆ OBJASNIO SITAN DETALJ KOJI NEKIMA VEĆ SMETA: ‘Ha, to će kod mene uvijek biti tako’

Sitan je to detalj koji dijelu navijača već pomalo upada u oko

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, gostovao je na predstavljanju autobiografije Luke Modrića u Zagrebu, a tom je prilikom podijelio svoje dojmove nakon plasmana na Euro 2020., i utakmice sa Slovačkom.

“Sad smo opušteniji, ponosni i sretni. Hrvatska je na Euru, ostvarili smo cilj, bilo je problema, ne znamo drugačije. Međutim, pokazali smo snagu i kvalitetu, protiv Slovačke smo bili uporni, mirni, dali smo gol i otvorilo se pa smo priveli utakmicu kraju”, izjavio je Dalić pred kamerom Nove TV i otkrio je li ikada zapravo strahovao zbog plasmana.

“Nisam strahovao za plasman, ali bilo je puno problema, ozljeda i otkaza igrača koji nisu bili u formi. Mi smo se tražili, imali smo nove igrače, ali nisam nikad sumnjao niti dovodio plasman u pitanje. Rekao sam da nam treba 15 bodova, na kraju smo ostvarili 17. Najvažnije je da smo opet na velikom natjecanju nakon onog pražnjenja poslije SP-a”, rekao je Dalić.

Vlašić i Rakitić

Zatim se okrenuo svojoj momčadi, odnosno Ivanu Rakitiću, kojeg malo ima malo nema na raspolaganju te ponajboljem igraču kvalifikacija, Nikoli Vlašiću.

“Siguran sam da će se Rakitić vratiti u formu sa SP-a, on je sjajan igrač i profesionalac. Nadam se da će riješiti situaciju u Barceloni, očekujem ga na sljedećem okupljanju. Nikola Vlašić? Bio je i prije dvije godine u reprezentaciji kad sam ja došao. Dobio je poziv pa nije igrao u Evertonu i izgubio je priliku za SP. Napravio je hrabar potez i otišao, igra sjajno. Važno je da igra s našim senatorima pa je budućnost puno lakša”, kazao je Dalić.

Hijerarhija

E sada, baš kada su u pitanju ti senatori, Dalić je komentirao hijerarhiju, odnosno, hoće li i dalje vrednovati stare zasluge nekih nogometaša u reprezentaciji?

“Ja sam rekao da sam dečkima iz Rusije zahvalan cijeli život, uvijek će imati kod mene popust, da tako kažem, ali igrat će najkvalitetniji i najspremniji. Mladi dolaze, ali okosnica će biti srebrni iz Rusije. Ovo nije klub, trebamo gledati odnose i relacije, čuvati kuću, kako ja kažem. Treba se jako namučiti da uđeš i onda čuvati to mjesto”, zaključio je izbornik.

Sitan je to detalj koji dijelu navijača već pomalo upada u oko, posebice kada, recimo, Ante Rebić koji je u katastrofalnoj formi i ne igra u Milanu ima prednost ispred Josipa Brekala, koji je u top formi i ima konstantu, ili pak Mislav Oršić koji igra nogomet svog života i u Ligi prvaka i u prvenstvu, a ne može primirisati prvoj momčadi jer njegovo mjesto okupira Ivan Perišić koji ove sezone ima ogromne oscilacije. Isto se možda može reći i za Ivana Rakitića, koji bi vjerojatno bio u ekipi da nije ozlijeđen, a Nikola Vlašić na klupi, bez obzira na to što je Vlašić trenutno, uz Luku Modrića, prvo ime reprezentacije. No, izbornik je sve objasnio i to će, na kraju, tako i biti.