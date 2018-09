DALIĆ OTKRIO PRVIH 11 ZA PORTUGAL I IZNENADIO: Našao se i na streljani portugalskih novinara zbog sporne izjave o Ronaldu

‘Žao mi je da je do toga došlo. To je bio dio mog odgovora’

Izbornik Hrvatske, potpisnik najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa Zlatko Dalić, u srijedu je navečer izašao pred novinare u Portugalu i našao se, kako nogometni portal Goal.com javlja, na streljani ondašnje sedme sile zbog izjave da nikad ne bi u momčadi imao egoista Ronalda…

‘Ništa osobno, ni negativno, možda krivo prezentirano’

“Očekujemo tešku utakmicu na početku novog ciklusa. Od prvog dana kako sam izbornik tražim teške utakmice i želim utakmice kao što je ova protiv Portugala. Za mene su najvažnije kvalifikacije za Europsko prvenstvo i za to ću pripremat ekipu”, rekao je Zlatko Dalić i osvrnuo se na kritike prema Cristianu Ronaldu…

‘Cristiano je jedan od najboljih svih vremena, ali ovu je godinu obilježio Luka’

“Žao mi je da je do toga došlo. To je bio dio mog odgovora na pitanje zašto nije bio na dodjeli nagrade i o negativnim komentarima prema Luki, odgovorio sam da je to sebično od njega i da ne volim takve igrače. Ništa osobno, ni negativno, možda krivo prezentirano, žao mi zbog toga. Ja sam za Fifin The Best glasao za Modrića, a na drugo mjesto sam stavio Ronalda. Luka je zaslužio biti najboji igrač Europe i svijeta. Bio je najbolji igrač klupskog SP-a, prvak Europe s Realom, drugi s Hrvatskom na svijetu i najbolji igrač SP-a, nitko nema ove godine trofeje kao on! Konkurencija je jako velika, Cristiano je jedan od najboljih svih vremena, ali ovu je godinu obilježio Luka”, objasnio je Zlatko Dalić i izdiktirao sastav, s iznenađenjima: neće početi zadarski ‘bombarder’ Ivan Santini, kao ni Brozović.

Sastav za Portugal

“Sutra je dopušteno šest zamjena, što ćemo i iskoristiti. Najvažnije je da svi koji su tu igraju ove dvije utakmice. Sutra će Santini i Livaja dobiti po poluvrijeme, probat ću Barišića i Mitrovića, i to je to. Igrat će Kalinić – Vrsaljko, Vida, Mitrović, Barišić – Badelj, Kovačić – Pjaca, Modrić, Perišić – Livaja”.