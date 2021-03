Hrvatska nogometna reprezentacija će u utorak na Rujevici dočekati Maltu, ali izbornik Zlatko Dalić na raspolaganju neće imati napadača Hoffenheima Andreja Kramarića, javljaju iz HNS-a.

Kramarić neće biti na popisu za taj dvoboj zbog ozljede gležnja, koju je obnovio u subotnjem ogledu s Cipranima, kada je u igru ušao u 57. minuti umjesto Ante Budimira. U Ljubljani je zaigrao u početnoj postavi te je u nastavku mjesto prepustio Josipu Brekalu.

ℹ️ #Croatia forward Andrej Kramarić will not be available for the #WCQ encounter with Malta on Tuesday, due to ankle injury.#Vatreni🔥 pic.twitter.com/rPq1M62fNP

— HNS (@HNS_CFF) March 28, 2021