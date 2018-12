DALIĆ OPREZAN NAKON ŽDRIJEBA SKUPINA ZA EURO: ‘Mi smo svima njima sad veliki motiv, moramo ovo shvatiti ozbiljno’

Stigle su i prve reakcije na ždrijeb, one izbornika Dalića

Skupina nije ni teška, ni lagana, izjavio je za Novu TV izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon ždrijeba kvalifikacija za Euro 2020. godine, koji je u nedjelju održan u Dublinu, a na kojem je Hrvatska svrstana u skupinu E s Walesom, Mađarskom, Slovačkom i Azerbajdžanom.

“Naš cilj je proći grupu. Grupa nije lagana, nije teška, moramo voditi obzira o svakoj ekipi. Možda je sreća što nemamo velika putovanja. Mi to možemo proći i ne smijemo biti nezadovoljni”, rekao je izbornik aktualnih svjetskih doprvaka.

“Wales je kao drugi u našoj skupini. Nije to laka momčad, ali ja u nas vjerujem. Znamo što hoćemo, biti prvi ili drugi u skupini, to je naš cilj. Nikoga ne smijemo podcijeniti i svi će protiv nas ići maksimalno. Slovačka ima kvalitetne igrače Škrtela, Škriniara, Weissa, Hamšika koji je njihov kapetan, tako da to neće biti nimalo lagano. Mi smo svima njima sad veliki motiv, pogotovo Mađarima. I s Azerbajdžanom smo igrali neodlučeno kod njih. Moramo sa svakim ući jako ozbiljno”, izjavio je Dalić analizirajući snagu suparnika u skupini.

Dvije prijateljske utakmice

Hrvatska je ušla u skupinu s pet reprezentacija pa će imati i jedan slobodan termin u sljedećoj godini za dvije prijateljske utakmice.

“Moramo jako dobro odabrati protivnike. Trebamo tražiti jake protivnike, pokušati nekako složiti što je najbolje za nas. Možda bi bilo lakše da smo dobili skupinu s još jednim suparnikom”, rekavši da će o tome voditi brigu kad bude poznat raspored odigravanja kvalifikacijskih dvoboja.

Iako je u njegovim riječima bilo i opreza, Dalić je vrlo samouvjeren. “Drugi moraju brinuti o nama, a mi moramo biti spremni, biti najbolji. Znamo što nam je cilj – želimo na Euro”, zaključio je izbornik.