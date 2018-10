DALIĆ OKUPLJA VATRENE: Izbornik hrvatske reprezentacije najavio veliki ogled u tužnoj kulisi

‘Je li to prednost na našoj strani? Ne, nikako. Ovime samo gubi nogomet’

Konferenciju za medije pred uoči okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za ispit u Ligi nacija (Engleska u petak na Rujevici, potom prijateljska protiv Irana) održao je izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.

Započeo je izbornik koji je nedavno odbio osam milijuna eura po sezoni i trogodišnji ugovor s jednim kineskim klubom govoreći o zdravstvenom stanju u momčadi. Problema je puno.

Ozljede se nižu

“Brozović zbog ozljede nije jučer igrao za Inter i provjerit ćemo danas njegovo stanje. Barišić ima rupturu mišića i vjerojatno neće konkurirati za ove utakmice, a Santini nakon susreta s Dinamom ima posjekotinu na nozi. Vrsaljko je jučer igrao, ali vidjet ćemo reakciju njegovog koljena koje nakon napora zahtijeva odmor te ćemo možda i njega poštedjeti i vratiti ga u Inter da iskoristi stanku za mirovanje i oporavak. Imamo opciju s Vidom i Jedvajem na desnom boku, a nisam odustao niti od opcije s Rogom, mislim da on svojom trkom i tehnikom to može odigrati. Bude li potrebe, zvat ćemo još jednog igrača. Lovre Kalinić bio je na magnetskoj rezonanci, koja nije pokazala nikakvu ozljedu, ali bude li i tu problema, zvat ćemo i još jednog vratara, Slugu iz Rijeke”, kazao je Dalić potom otkrivajući svoje karte u napadu:

Rebić kao Mandžukić

“Ante Rebić je jedna od opcija za prvog napadača, iza njega je sjajno Svjetsko prvenstvo i maksimalni utrošak energije. Treba ga dozirati, a dobit će šansu protiv Engleske. Naći ćemo pravo rješenje, a Rebić donosi brzinu i agresivnost kao što je donosio i Mandžukić. Mandžukić je svoju odluku donio i ja je poštujem, makar u Juventusu igra sjajno. Tko ne bi poželio takvog igrača.”

Liga nacija nastavlja se utakmicom protiv Engleske. Rujevica će biti prazna, a gosti stižu nakon što su Vatreni izgubili u Elcheu kod Španjolske s visokih 0-6.

“Teško nam je pao taj poraz u Španjolskoj, ali i to se događa. Nije me to poljuljalo, moramo slagati situaciju prvo za Englesku radi popravka dojma, i raditi selekciju za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Slijedi nam analiza, nismo u Elcheu bili kompaktni i držali raspored, ali to je prošlost. Problema s ulaskom u formu imaju i Barcelona i Real Madrid, a mi moramo biti spremni za ožujak. Svi izbornici u Ligi nacija sustav traže nove snage, ne igra niti Ronaldo za Portugal, ali svi su usredotočeni na nadolazeće kvalifikacije.”

Prazne tribine

Svjestan je da problema ima i suparnik.

“I Englezi imaju svojih problema s igračima te nekoliko novih mladića u sastavu, a također žele popraviti sliku o sebi. Igrat će se bez publike, u nenogometnom ambijentu, ali moramo to prihvatiti. Bit će to moja prva utakmica bez gledatelja u karijeri. Da li je prednost što su se naši igrači već navikli na prazne tribine, a Englezi nisu? Ne, nikako. Ovime samo gubi nogomet. Igraju druga i četvrta reprezentacija svijeta, to bi trebao biti spektakl, ali bez gledatelja će biti jako čudno. To nikome nije prednost, to je zamor svima, pogotovo nakon onakvog sraza u Rusiji. Englezi su brzi, perspektivni, mladi, ambiciozni i imat ćemo dosta poteškoća.”

Prvo u Bjelovar

Sve, ipak, započinje u utorak u Bjelovaru gdje će Vatreni uveličati proslavu 110-godišnjice NK Bjelovara.

“Zbog ovih silnih ozljeda nije nam to leglo kako treba, ali to je naš klub koji slavi 110 godina postojanja. A ionako se nismo pojavili pred svojim navijačima od proslave srebra sa Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice putujemo u Opatiju i pripremamo se za dvoboj s Engleskom”, zaključio je Dalić.