DALIĆ ODGOVORIO NA PITANJE KOJE ZANIMA CIJELU NACIJU: Kritiziraju ga zbog toga, a on poručuje; ‘A što da je on kiksao?!’

‘Analizirat ćemo to. Bio je prvi vratar, ako ga maknemo s gola, a Livaković kiksa – onda smo izgubili obojicu’

Neočekivani poraz Vatrenih u nedjelju od Mađarske u Budimpešti i dalje je glavna tema hrvatskih medija. Izbornik Zlatko Dalić protiv Mađarske se odlučio susret započeti s Lovrom Kalinićem na golu umjesto Dominika Livakovića.

DALIĆ SLETIO U ZAGREB: Pričao o porazu i Kaliniću, a onda su proradile emocije: ‘To dečki nisu zaslužili i to nije normalno’

Kalinić je u posljednjih mjesec i pol dana na golu proveo 315 minuta, a Livaković 660. Imao je Kalinić blaži potres mozga prije mjesec dana, nakon toga je bio na klupi, nije branio u pet utakmica za Aston Villu. Livaković, s druge strane, standardan je na golu Dinama i pritom uspješan i siguran.

Kalinić je mogao i bolje reagirati

I onda se na Groupama Areni dogodio trenutak koji je izazvao reakciju navijača. Kramarićev suigrač iz Hoffenheima Adam Szalaiu 34. minuti zabio je za 1-1. Mađari su pogotkom okrunili razdoblje igre u kojem su bili bolji te su zasluženo izjednačili, ali ulogu kod pogotka imao je i hrvatski golman Lovre Kalinić.

JE LI KALINIĆ KIKSAO KOD GOLA? Hrvatska jedinica primila pogodak iz skoro mrtvog kuta

Naime, Szalai je šutirao iskosa, a postoji dojam da je vratar Aston Ville mogao i morao bolje. Sad je izbornik, po dobrom starom običaju kad su u pitanju Hrvati, na udaru kritika, odnosno u zraku stoji pitanje zašto od prve minute u Budimpešti nije branio Livaković?

“Neću to sada komentirati. Analizirat ćemo to. Bio je prvi vratar, ako ga maknemo s gola, a Livaković kiksa – onda smo izgubili obojicu. Sve što je bilo ja ću preuzeti odgovornost”, kazao je izbornik Zlatko Dalić za Novu TV i prokomentirao 25 primljenih golova u 15 utakmica nakon SP-a. Ti prekidi postali su ozbiljni problem Dalićevim momcima:

‘Imamo najviše problema u segmentu igre koji nas je krasio u Rusiji’

“Imamo najviše problema u segmentu igre koji nas je krasio u Rusiji. Ostali smo bez prvog vratara (Subašića), bez obojice bekova (Vrsaljko i Strinić), obojica stopera nisu u najboljoj formi. Opet kad pogledate naše utakmice nisu bile protiv slabih protivnika, već vrhunskih reprezentacija. Nažalost, nemamo vremena raditi na obrani iz prekida, ali nadam se da ćemo na idućem okupljanju imati više vremena za taj segment igre.”

Hrvatska je uoči ove dvije utakmice imala mnogo problema s ozljedama igrača. Daliću nije bilo lako složiti obranu…

‘Ovaj nam poraz nije dobro legao’

“Neću nabrajati koga nema i to naglašavati. Dovoljno je reći da uoči ovih utakmica Lovren nije igrao dva mjeseca i da još neki igrači zbog ozljeda nisu igrali dio sezone… To je taj problem koji se događa u kvalifikacijama. Ovaj nam poraz nije dobro legao. Činjenica je da u ove dvije utakmice nismo igrali dobro. Azerbajdžan smo dobili na strpljivost i kvalitetu, individualnu igru, ali igra nije bila dobra. Protiv Mađarske je bilo dobro prvih 30-ak minuta, ali nakon toga smo pali. Idemo dalje, ne gubimo glavu, dalje je sve na meni da popravim ovo, jer to je moj posao”, izjavio je Dalić.