DALIĆ ODGOVORIO NA PITANJE KOJE JE MNOGE ZANIMALO: ‘Ma to su gluposti o kojima se sad mlatara, ti si tu – i pogineš’

Hrvatska nogometna reprezentacija opet je izgubila od Francuske. Na Maksimiru su u 4. kolu Lige nacija izgubili 2:1. Pogotke su za Francusku zabili Griezmann (8′) i Mbappe (79′), dok je za Hrvatsku strijelac bio Nikola Vlašić u 65. minuti.

Hrvatska nogometna reprezentacija niti u svom osmom pokušaju nije uspjela poraziti Francusku. Bila je ovo treća pobjeda Francuza u protekle tri utakmice s Hrvatskom, uz gol-razliku 4:10. Hrvatska nije igrala loše i neriješen rezultat ne bi bio nepošten u ovoj utakmici.

Vezni, a ne krilo

Na konferenciji za medije nakon utakmice Dalić je govorio o poziciji Marija Pašalića za koju su svi mislili da je desno krilo, ali zapravo on to nije bio.

“Mi smo visjeli na početku, mogli smo još koji gol primiti, ali smo se uspjeli postaviti. Nije Pašalić bio na desnom krilu, on je bio vezni igrač, isto kao i Luka i Vlašić”, rekao je Dalić te dodao:

“Samo što je pozicija bila u fazi obrane da on izlazi na desni bok. A u fazi našeg napada on je bio vezni igrač. Tako da, ako netko igra deset metara lijevo ili desno, to su gluposti o kojima se sad mlatara. Znači, ti si tu, vezni si igrač i pogineš“, slikovito je objasnio Dalić poziciju Marija Pašalića u svojoj momčadi.

Vida nije kriv, svi smo krivi

Dalić se na konferenciji za medije osvrnuo na igru Hrvatske.

“Kapa dolje dečkima, posebno u drugom poluvremenu. Opet smo izgubili, ali nismo zaslužili,” kazao je Dalić.

“Nismo igrali protiv bilo koga, oni su svjetski prvaci i kažnjavaju svaku pogrešku. Protiv ovakve ekipe ne možeš napraviti pogreške. Šveđani te ne kazne, ali Francuzi te kazne,” dodao je.

Istaknuo je kako nije zadovoljan otvaranjem utakmice.

“Loše smo počeli, prvih 15 minuta nismo stajali kako treba i mogli smo primiti još koji pogodak,” kazao je.

Osvrnuo se i na tvrdnje kako je Vida kriv za oba gola.

“Nisam pogriješio što je Vida igrao, on je naš standardni stoper. Malo bolje pogledajte snimku za drugi gol, on nije kriv. Svi smo krivi, greška je bilo na sve strane. Nije kriva samo zadnja četvorka. Golove primamo kao na traci, to je oni što me zabrinjava. Moramo raditi,” kazao je.

Igrači koji ne igraju, ne mogu očekivati poziv

Dalić je istaknuo kako do konca Lige nacija imamo još tri utakmice nakon kojih želi imati jasnu situaciju za sastav koji će krenuti u kvalifikacije za SP.

“Imamo još tri utakmice. U ožujku kreću kvalifikacije za SP i ja želim do konca studenog imati jasnu situaciju. Hrvatska slaže novu reprezentaciju i ovo što mi pokazujemo je dobro. Imamo budućnost, imamo igrače koji dolaze. Žao mi je što nismo osvojili barem bod.”

Naglasio je kako igrači koji neće igrati u svojim klubovima ne mogu očekivati poziv.

“Igrači ako ne igraju ne mogu očekivati pozive, posebni nakon što se pojavilo nekoliko mladih igrača. Bit će borba. Sada se pojavio širi krug igrača,” poručio je.

Hrvatska je ovaj mini ciklus završila s dvije pobjede (Švicarska, Švedska) i porazom od Francuske.

“Mogu biti zadovoljan, u odnosu na rujan digli smo se u svim segmentima. Dobili smo Švicarsku, a tom smo pobjedom osigurali status nositelja u kvalifikacijama za SP. Dobili smo i Švedsku, direktnog konkurenta za ostanak u skupini. Zadovoljan sam i našim nastupom protiv Francuske, posebno u drugom dijelu,” zaključio je izbornik.

