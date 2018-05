Hrvatski nogometni savez objavio je Dalićev širi popis za Rusiju

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavio je danas širi popis od 32 igrača koji kandidiraju za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu u Rusiji ovoga ljeta, piše Hrvatski nogometni savez na svojim stranicama.

Dalić je, prema pravilima, mogao Fifi poslati popis s maksimalno 35 imena, među kojima moraju biti i 23 putnika u Rusiju. Konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo mora biti objavljen do 4. lipnja, a nakon toga je moguća zamjena ozlijeđenih igrača do 24 sata prije prve utakmice koju Hrvatska igra 16. lipnja protiv Nigerije. Ozlijeđenog igrača može zamijeniti i nogometaš koji nije na ovom početnom popisu od 32 igrača.

“Ponosni smo što ćemo opet, šestu godinu zaredom, imati prvaka Europe”

“Raduje me što je velik broj naših igrača u završnici klupske sezone sudjelovao u borbi za trofeje, a čestitam svima koji su postali prvaci ili pobjednici kupova u svojim zemljama. Ponosni smo što ćemo opet, šestu godinu zaredom, imati prvaka Europe, a pritom želim Luki, Mateu i Dejanu puno sportske sreće u finalu Lige prvaka, kao i Šimi u finalu Europske lige. Sve to svjedoči kako imamo veliku koncentraciju kvalitete i to nas puni optimizmom uoči Svjetskog prvenstva”, izjavio je izbornik Dalić.



“Na ovom popisu su uglavnom igrači na koje smo i do sada računali, koji su iznijeli teret kvalifikacija i odveli Hrvatsku u Rusiju. Tu je i nekoliko novih imena, Sosa i Letica koji još nisu bili u kadru A reprezentacije, a tu su svakako blizu i igrači poput Brekala, Vlašića, Livaje, Benkovića ili Halilovića – to im je potvrda da vjerujemo u njihov talent i da prepoznajemo njihov rad, i da su zasigurno budućnost naše reprezentacije uz već od prije uključene mlađe igrače”, dodaje izbornik.

“Priželjkujem da svi ostanu zdravi kroz predstojeće posljednje klupske utakmice i da spremni dođu na pripreme. Znam da se svi igrači iznimno vesele okupljanju i velikom izazovu koji je pred nama. Svjesni smo da će Hrvatska disati s nama i učinit ćemo sve da opravdamo ljubav, povjerenje i očekivanja naših navijača”, zaključuje Dalić.

Novi kondicijski trener

Izbornik Dalić je kompletirao svoj stožer za Svjetsko prvenstvo priključivši kondicijskog trenera Luku Milanovića. Okupljanje hrvatske reprezentacije zakazano je za 26. lipnja u Zagrebu, a prvi dio priprema bit će odrađen u Rovinju. Reprezentacija 2. lipnja putuje u Liverpool na susret s Brazilom, nakon čega će se pripremati u Opatiji i na stadionu HNK Rijeka. 7. lipnja Vatreni putuju u Slavoniju gdje će biti smješteni u Vukovaru uoči utakmice sa Senegalom (8. lipnja u Osijeku). Reprezentacija u Rusiju putuje 11. lipnja.

Izbornik Dalić objavit će skraćeni popis igrača za pripreme u ponedjeljak 21. svibnja u Zagrebu.

Popis reprezentativaca

Vratari: Danijel Subašić (Monaco), Lovre Kalinić (Gent), Dominik Livaković (Dinamo), Karlo Letica (Hajduk)

Obrambeni: Vedran Ćorluka (Lokomotiv), Domagoj Vida (Bešiktaš), Ivan Strinić (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivarić (Dynamo Kijev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrović (Club Brugge), Borna Barišić (Osijek), Zoran Nižić (Hajduk), Duje Ćaleta-Car (Red Bull Salzburg), Borna Sosa (Dinamo)

Vezni: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozović (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pašalić (Spartak), Filip Bradarić (Rijeka)

Napadači: Mario Mandžukić (Juventus), Ivan Perišić (Inter), Nikola Kalinić (Milan), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebić (Eintracht), Duje Čop (Standard Liege), Ivan Santini (Caen)