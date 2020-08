Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 23 igrača s kojima računa za predstojeće utakmice protiv Portugala i Francuske na startu Lige nacija.

Svjetski doprvaci 5. rujna gostuju u Portu gdje ih čekaju europski prvaci Portugalci, a tri dana kasnije će u Parizu na stadionu Stade de France, ponovno odmjeriti snage s Francuskom u reprizi finala Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Evo kako izgleda Dalićev popis:

VRATARI: Dominik Livaković (Dinamo), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbić (Lokomotiva)

BRANIČI: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Marin Pongračić (Wolfsburg)

VEZNI: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Lazio), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA)

NAPADAČI: Ivan Perišić (Bayern), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petković (Dinamo)

📝⬇️ The Croatia squad list for the September UNL matches is out now

Just 2️⃣ weeks left until the Vatreni are finally back in action and we are EXCITED 🥳🇭🇷 pic.twitter.com/ymnlNaRlao

— HNS (@HNS_CFF) August 17, 2020