Dva poraza u samo četiri dana i osam pogodaka u mreži Dominika Livakovića izgledali su ovih dana jako ružno za Zlatka Dalića i njegove Vatrene.

Bez Luke Modrića, Ivana Rakitića i Šime Vrsaljka Hrvatska nije izgledala dobro protiv Francuske i Portugala, a Dalić je u razgovoru za RTL podijelio svoja razmišljanja u vezi tih utakmica.

“Razočaran sam i teško mi je zbog poraza. Trebamo izvući iz njih pouku, najprije ja. Moram analizirati svoje greške. Nekako mi ovo sliči na situaciju prije Svjetskog prvenstva, sad je na meni velik dio posla. Imamo dobre igrače, ali u nekim smo trenucima bili preopušteni. Počeli smo onda misliti da smo prvaci svijeta i svaka se greška kaznila.

Od odgovornosti ne bježim i, otkad sam postao izbornik, Hrvatska je napravila samo velike stvari. Ne vidim gdje je problem da mi izgubimo od svjetskih i europskih prvaka. Težak je poraz i ja razumijem frustraciju, ali ja nisam izgubio motivaciju. Komentari mi ne smetaju, svatko ima pravo komentirati”, rekao je Dalić.

Priznao je izbornik da je možda pogriješio u pripremi utakmice s Portugalom koji je čitao Vatrenima prvu školu nogometa.

“Nikad nisam rekao da je utakmica nevažna. Meni je svaki trening važan. Rekao sam da nismo spremni trenutno na ovako velike utakmice. Vjerojatno sam pogriješio u pripremi utakmice, pogotovo za Portugal. Pali smo nakon 10 minuta bez trčanja i bez agresije. “, priznao je izbornik Hrvatske.

DALIĆ OPET UDARIO PO IGRAČIMA TE NAJAVIO: ‘Vrijeme je da napravim ono što sam napravio prije Svjetskog prvenstva u Rusiji’

Prekid je ‘hoću ili neću’

Osvrnuo se i na obranu koja je dosta loše izgledala o obje utakmice.

“Točno je da primamo previše golova, ali te smo golove primili od Engleza, Francuza, Španjolaca, Portugalaca, Brazila i Argentine. Puno smo pričali o prekidima. Prekid ne možeš uvježbati. Prekid je ‘hoću ili neću’. Sve je stvar koncentracije i volje.

Objasnio je i razlog zbog kojeg nije zaigrao Bruno Petković protiv Francuza iako je zabio gol Portugalu.

“To je bila moja odluka. Bruno Petković je ušao u Portugalu i dao je gol. Ali nije spreman. Nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju moraš biti maksimalno spreman i motiviran, pogotovo jer je njemu krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju sa 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati”, iskren je bio Dalić.

Kao i kod svakog neuspjeha, pojavile su se priče o eventualnoj smjeni. Dalić je objasnio koliko je to realno.

“Što bi sad trebalo biti? Da nakon svjetskog srebra i kvalifikacija za Europsko prvenstvo ja potonem? Na nema šanse. Možda netko to jedva čeka, ali to je njegovo pravo i mene to ne zanima. Ja znam svoj put i svoju ideju i od toga neću odustati. Sam ću napustiti reprezentaciju kad vidim da više ne mogu raditi taj posao”, zaključio je Dalić.