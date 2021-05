Bivši Vatreni potvrdio je na presici da ide u igračku mirovinu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za skorašnje Europsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 11. srpnja održati u 11 gradova u 11 zemalja.

VEDRAN ĆORLUKA ZAVRŠIO KARIJERU: Legendarni branič potvrdio da ide u mirovinu; ‘Vrijeme je da se posvetim nekim novim izazovima’

Dalić je pozvao 26 igrača, dok su osmorica dobila pretpoziv. Konačan rok za prijavu igrača je 1. lipnja, a dobra je vijest što je UEFA donijela odluku o povećanju broja igrača s 23 na 26. Uz izbornika su na presici bili njegovi pomoćnici, Dražen Ladić i novi Vedran Ćorluka.

DALIĆ OBJAVIO POPIS VATRENIH ZA EUROPSKO PRVENSTVO: ‘Mi još uvijek nismo tim, a znam da uvijek ima i razočaranih’

“Po meni moraju u stožeru biti bivši igrači Vatrenih. Trebaju mi ljudi koji su to prošli. Ja nisam imao čast biti igrač reprezentacije na moju veliku žalost. Očekujem veliku pomoć od Vedrana kao što je bila od Ivice Olića. Da mi ukaže na neke stvari. On i Dražen mi pomažu tako da misle na svoj način i to prezentiraju dok je na meni da donesem odluku. Od njih očekujem kvalitetne savjete i kritike i da mi ukažu na stvari koje ja ne vidim. Ne mogu sa svima razgovarati i imati sve pod kontrolom. Jako mi je bitno da ljudi koji su oko mene koji vide nogomet malo drugačije od mene i da donesemo zajedničku odluku koja je najbolja”, kazao je Dalić i dodao:

“Zahvalio sam Vedranu što je prihvatio ovaj poziv. On je bio važan u Rusiji kada je možda bio ljut na mene u nekim situacijama. Zahvalan sam da je tada i sada prihvatio moj poziv. Drago mi je da nitko ne gleda svoj ego i osobne interese, nego da smo svi okupljeni oko zajedničkog cilja, a to je uspjeh reprezentacije”.