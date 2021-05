U prvom susretu, 13. lipnja na Wambleyju će odmjeriti snage protiv Engleske

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za skorašnje Europsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 11. srpnja održati u 11 gradova u 11 zemalja.

HRVATSKA U MOMČADI IMA IGRAČA KOJI JE TEMPIRANA BOMBA: Dalić je iznenadio kad ga je pozvao, no postoji dobar razlog za to

Dalić je pozvao 26 igrača, dok su osmorica dobila pretpoziv. Konačan rok za prijavu igrača je 1. lipnja, a dobra je vijest što je UEFA donijela odluku o povećanju broja igrača s 23 na 26. Na popisu se, inače, nije našao Dinamov Lovro Majer kao i Toma Bašić, ali jeste Luka Ivanušec.

“Pa Ivanušec igra jako dobro u Dinamu, bio je jedan od najboljih, ako ne najbolji igrač mlade reprezentacije na Europskom prvenstvu. Ono što meni je trebalo – to je ta desna strana, gdje imamo jedan mali problem. I prije sam govorio o tome da svi vole igrati lijevo, Ivanušec igra tu poziciju i veliku trkačku moć ima, igra dobro u Dinamu i on je taj poziv zavrijedio. Kažem, bio je najbolji na Europskom prvenstvu mladih reprezentacija i mislim da može biti od koristi i mladoj i prvoj reprezentaciji”, pojasnio je Dalić u razgovoru za Novu TV.

“Je li baš taj EURO mladih presudio u njegovu korist i ispred More? Pa igraju dobro i ja sam to tako odlučio. Mislim da mi je u ovoj situaciji potrebniji Ivanušec i to je bila moja odluka, ali kažem – svi igrači su tu na popisu koji nije definitivan i vidjet ćemo što će biti do kraja”, završio je Dalić.

Svjetski doprvaci će na EP-u igrati u skupini D. U prvom susretu, 13. lipnja na Wambleyju će odmjeriti snage protiv Engleske, pet dana kasnije Hrvatsku u Glasgowu očekuje ogled protiv Češke, a nastup u skupini D “Vatreni” će zaključiti protiv Škotske, ponovo na stadionu Hampden Park 22. lipnja.

