DALIĆ O POTEZU VATRENOG KOJI JE PRIVUKAO PAŽNJU EUROPE: ‘To je za očekivati, on je najbolji igrač Intera!’

Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na formu hrvatskih reprezentativaca

Zlatko Dalić je, u razgovoru sa SN, prokomentirao nadolazeću utakmicu Lige nacija sa Španjolcima, ali i formu pojedinih reprezentativaca.

“Od svih igrača Rakitić se najprije oporavio. Možda u cijeloj Europi, računajući one koji su bili do kraja u turniru. I Mandžukić je OK, ali se potom ozlijedio. Svaka čast Rakitiću, igra sjajno”, započeo je izbornik.

“Sve je to za očekivati od Broza! Igra najbolji nogomet u karijeri, igra sjajno, od Svjetskog prvenstva je došao na pravu poziciju u sredini terena, na njoj je i dalje, sad je, koliko ja gledam, najbolji igrač Intera”, komentirao je Brozovićev zapaženi potez gdje je uklizao ispod živog zida i blokirao udarac Luisa Suareza u utakmici između Barcelone i Intera.

“Bit će Modrić ok. Luka godinu dana vuče cijeli Real, pa nije Luka robot. Kad Real ne dobiva, kriv je Luka, kad pobjeđuje, drugi su heroji. Nije Modrić sam u Realu”, dodao je.

“Nije Realu običaj da brzo mijenja trenere, izgleda da im je prekipjelo nakon 5:1 od Barcelone, to ne mogu oprostiti. Možeš izgubiti sve, ali u El Clasicu ne. Pogotovo ne na takav način”, dodao je izbornik.

“Pogledajte primjer Julena Lopeteguija. Bio je izbornik Španjolske, napravio je jedan nesmotren potez, prihvatio je Real, a oni su to objavili. U reprezentaciji ga potom smijene, sad ga Real makne, upropastili su mu karijeru”, zaključio je Dalić.