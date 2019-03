DALIĆ NAM JE OTKRIO KOJA TRI IGRAČA VRAĆA U PRVIH 11 ZA ‘BITKU U BUDIMPEŠTI’: ‘Da nisam to napravio, bilo bi problema’

‘Sačuvali smo Rebića i Brozovića što je meni bilo najvažnije jer njih dvoje ne bi sigurno mogli odigrati dvije utakmice u tri dana

Izborniku Zlatku Daliću nije bilo lako u pripremi utakmice s Azerbajdžanom. Nije mu lako još od kad je zasjeo na uzdrmanu klupu Vatrenih krajem 2017., kad nam je SP opasno visio. No, nekako uvijek, ili barem u većini slučajeva, izbornik nađe rješenje i pogodi s njim. Sjetimo se samo kakve je poteze vukao na Mundijalu, a svojih dobih starih navika nije se odrekao niti nakon.

Pa je tako pogodio s Tinom Jedvajem protiv Španjolske u Zagrebu u Ligi nacija, a sad je iznenadio s postavljanjem mladog Josipa Brekala na desnog beka, igrača koji inače igra na lijevoj strani krilnog napadača, i ugasio problem koji je eskalirao na toj poziciji zbog Vrsaljkove nezamjenjivosti.

‘Sve je bilo dio plana’

Dalić je iznenadio i s Brunom Petkovićem u početnom sastavu, a neki su ostali iznenađeni što je poštedu za ovaj dvoboj dao Brozoviću i Rebiću. Izbornik je napomenuo da je to sve bilo dio plana te da se ne radi ni o kakvim iznenađenjima kao niti eksperimentima…

Jer ipak, u ovom kvalifikacijskom ciklusu na raspolaganju nema čak osmoricu sa SP-a, Lovren nije mogao igrati zbog žutih kartona pa se ta brojka popela na devet srebrnih Vatrenih koji nisu mogli igrati protiv Azera. Vrsaljko je izgubljen vjerojatno za čitave kvalifikacije, jučer je na štakama bodrio svoje suigrače. Pivarić je također ozlijeđen, Ivan Strinić još se oporavlja od problema sa srcem, a novu ozljedu koljena zadobio je Marko Pjaca.

Tin Jedvaj također nije konkurirao za Azere. Dakle, sama činjenica da ti nedostaju tri prva beka reprezentacije (Vrsaljko, Strinić i Pivarić) itekako ti stvara probleme, otežava posao i gura te u jednu situaciju gdje nemaš puno izbora, moraš riskirati, ali isto tako ako imaš dobar uvid u svoje igrače, u ono što mogu kao što Dalić ima, onda možeš staviti stvar pod kontrolu.

Brozovića izbornik nije htio forsirati, to mu je, kako je u mix zoni okupljenim novinarima kazao nakon utakmice, bilo jako bitno. Rebić je ušao u igru u drugom poluvremenu umjesto Brune Petkovića, i on nije trebao ulaziti ali eto, situacija je bila takva…

“Nismo mi osvojili samo tri boda, puno smo mi stvari protiv Azerbajdžana postigli. Znači, tri boda, važna pobjeda na otvaranju kvalifikacijskog ciklusa za Euro, do pobjede smo došli malo teže od očekivanog.

Odmorili smo, sačuvali smo Rebića i Brozovića, što je meni bilo najvažnije jer njih dvoje ne bi sigurno mogli odigrati dvije utakmice u tri dana, došlo bi do problema. Zato su oni sačuvani, to mi je bilo jako bitno. Uz spomenuto, došla je i publika, ponovno je bila fantastična atmosfera, jedna sinergija navijača i igrača na terenu. Bez ikakvog incidenta… Opet je bilo to zajedništvo i mi na krilima ove pobjede i navijača idemo u Budimpeštu po dobar rezultat”, rekao nam je izbornik Zlatko Dalić nakon susreta i dodao:

“Dobili smo Petkovića i Brekala, tako da je bilo u ovoj utakmici puno dobrih stvari. Nije bilo nervoze, nema nikakve nervoze. Naravno da je bio prisutan onaj pritisak, pritisak koji je normalan. Igraš kod kuće, gubiš 1-0, prva ti je utakmica u kvalifikacijama, ne očekuješ to ali nismo gubili glavu.

Ja sam dečkima govorio i napisao ‘strpljenja, samo strpljenja’… Moramo biti strpljivi, oni su gradili, bili uporni u građenju igre, sužavali situaciju što su mogli više i napadali visoko. Dogodi se takav gol, dogodi se takva pogreška, rekao sam da će nam biti najgore, najopasnije kao što je bilo u finalu SP-a protiv Francuza, kad mi loptu izgubimo, onda je to problem. To se i dogodilo. Tako smo primili gol. No, na kraju smo bili strpljivi, pametni, te na kraju pobijedili”.

Slijedi teško gostovanje u Mađarskoj

Izbornik je prokomentirao i pobjedu Slovačke nad Mađarskom 2-0, sljedećim protivnikom Vatrenih u nedjelju u Budimpešti…

“Može biti vrlo nezgodna utakmica, ali mi smo viceprvaci svijeta, ja vjerujem u nas, puni smo samopouzdanja. Možemo to dobro odigrati. Idemo na pobjedu, naravno, ne idemo tamo se braniti. S tri boda iz te utakmice rješavamo puno toga u našoj grupi E. Ali što je, tu je, vidjet ćemo što će biti.

Bitno za naglasiti da ćemo biti još i jači za nekoliko igrača. Dakle radi se o Brozoviću, Rebiću i Lovrenu, Jedvaju. Bit ćemo nešto konkretniji u fazi obrane. Svaka utakmica će biti teška, mi ne možemo očekivati da ćemo Azerbajdžanu i Slovačkoj dati odmah pet komada. Nema toga više, nogomet je danas takav. Evo, Kazahstan je dobio Škotsku 3-0, to je nogomet, Moraš bit stalno oprezan, stalno kompaktan, stalno zajedno da bi pobijedio”.

Teško izborena, očekivano teško, oslabljena Hrvatska protiv izrazito defenzivno orijentiranog suparnika imala je mnogo problema u igri, mnogo toga nije bilo kako je trebalo biti da bi se probio bunker Azera, ali navijači na tribinama nisu odustajali, bodrili su svoje ljubimce, nisu se čuli zvižduci već u 25. minuti, oni isti koji se znaju čuti na Maksimiru ako i kad reprezentacija Hrvatske u susret ne uđe dobro, ako se stvari na terenu ne odvijaju prema željenom, očekivanom i priželjkivanom scenariju…

‘Nastavljamo Rusiju’

“To je taj dobitak, tako je bilo i sa Dinamo. Kad sam ga gledao moram priznati da nisam čuo nikakve zvižduke, samo pozitiva, mi guramo pozitivu. Hvala Bogu da je narod prihvatio pozitivu. Jer, u nama je puno negative, previše… Pa bar da je u nogometu pozitivno. I da nema pljuvanja i da nema vrijeđanja, ljudi su nas podržavali, vidjeli su da možemo, da hoćemo, da tražimo rješenja. Javila nam se i predsjednica, bila je u svlačionici, čestitala je dečkima, nastavljamo Rusiju”, zaključio je Zlatko Dalić i slavodobitničko otišao prema autobusu Vatrenih podno maksimirskog juga.

Vrijedi spomenuti kako reprezentacija danas u 17 sati putuje u Budimpeštu gdje ih čeka susret protiv Mađarske.