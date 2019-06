DALIĆ NAJAVIO PLANOVE ZA UTAKMICU S TUNISOM: Izbornik komentirao i slučaj mladog reprezentativca koji je podigao prašinu

Hrvatsku u utorak u Varaždinu čeka prijateljski dvoboj s Tunisom

Nakon uspješno odrađene osječke utakmice s Walesom pred Hrvatskom je u utorak prijateljski dvoboj s Tunisom. Domaćini su Varaždinci, a lopta će s centra krenuti u 20.45.

“Sutra ćemo pokušati dati priliku svim igračima i isprobati nove opcije” otkrio je Zlatko Dalić premotavši film dva dana unazad.

“Ja sam potpuno zadovoljan, ne zanima me ljepota ili način pobjede. Ako ćemo već secirati igru, da, brine me zadnjih 15 minuta, bila je panika i to bismo trebali izbjeći. Trebali smo zabiti još koji gol i riješiti utakmicu, to nam nije odgovaralo, ali bilo je teško vrijeme i ponovno se pokazalo da ako nismo svih 90 minuta motivirani, može se uvući nervoza.”

Želimo Split

Do sutra u kadru najbolje vrste ostaju i mladi reprezentativci. Naravno, i svi oni koji su iznijeli teret u subotu.

“Kompletna ekipa koja je bila u Osijeku putuje u Varaždin, nadam se pobjedi. Atmosfera nakon Walesa dobra je, bilo je pritiska, ali uspjeli smo to odraditi, imati jedno mirno ljeto i spremiti se najbolje to možemo za rujan i za nastavak kvalifikacija. Igrači nakon Tunisa idu za mladu reprezentaciju. Imamo sjajnu reprezentaciju, mogu se nositi s Englezima i Francuzima. Svi bismo htjeli da Hrvatska ide na OI, oni to mogu”, rekao je Dalić i dodao:

“Oni mogu zamijeniti i biti alternativa. Livaković je kvalitetan cijelu godinu, u nekim nas je situacijama spašavao. Brekalo je igrač budućnosti, može igrati lijevo i desno, a i u obrani ako nam zatreba. Benković je, također ,puno pokazao na pripremama, Pašalić je bio dobar iako nije ušao dobro u utakmicu, ali to su igrači s velikim potencijalom. Nadam se da ću do jeseni imati više takvih igrača i da nećemo biti u panici kako zamijeniti nekoga koji nedostaju. ovi igrači donose novu motivaciju, novu… Ima mjesta i kritikama, nije bilo idealno, ali sad nije vrijeme za to

Izbornik se potom osvrnuo na Ćaleta-Cara.

“Svatko od nas donosi odluke za sebe. Neću to komentirati, sve probleme koje imam riješit ću bez medija, bez konferencija i bez panike.”

Još se ne zna gdje će Hrvatska igrati sljedeću domaću utakmicu.

“Ja bih volio da se igra u Splitu iduća utakmica Hrvatske. To bi bilo jako lijepo. Ne odlučujem ja. Moja želja i igrača jest Split. Ako ne, Osijek će nas dočekati široko otvorenih ruku. Podrška u Osijeku bila je fenomenalna. Raduje me da je bilo toliko djece ta dva dana u Osijeku. To radi hrvatska reprezentacija. Zato želim da reprezentacija igra u Splitu, da cijeli Poljud skandira “Hrvatska, Hrvatska”. Ja svoj stav ne krijem i ne bojim se reći.”

Za kraj – Tunis?

“Nemam nikakve informacije o njima. Uživat ćemo u nogometu, dati svima šansu. Ne znam ništa o njima. Zašto bih sada govorio da sam ih gledao kada ne znam ništa. Priliku će dobiti svi igrači koji su odradili pripreme.”