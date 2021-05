Mladi i talentirani 23-godišnji hrvatski nogometaš Borna Sosa shvatio je svoju pogrešku

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis igrača na koje računa za Europsko prvenstvo. Očekivano, na njemu nije bilo Borne Sose. Kao što je poznato on je nedavno rekao ‘da’ Njemačkoj, no zbog Fifinih pravila ipak neće moći braniti njihove boje.

SOSA SE JAVNO ISPRIČAO HRVATIMA I STAVIO NA RASPOLAGANJE: ‘Ponosan sam na svaku utakmicu koju sam odigrao u hrvatskom dresu’

“Drago mi je da je sa Sosom ovako završilo. Nadam se da će on svojim igrama i ponašanjem, nadam se, zaslužiti mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Hrvatska nema luksuz da otpisuje takve igrače. Objasnio sam mu situaciju, dečko je prihvatio sve i nadam se da će uskoro biti u dresu hrvatske reprezentacije”, kazao je Dalić.

DALIĆ OBJAVIO POPIS VATRENIH ZA EUROPSKO PRVENSTVO: ‘Mi još uvijek nismo tim, ali mi smo najbolji kad je najpotrebnije’

Sosa se prije nekoliko dana ispričao putem stranice HNS-a.

“Proteklih se dana u mom životu dogodilo mnogo toga što je na meni ostavilo traga, posebno na mojoj sportskoj karijeri.

Neću bježati od vlastite odgovornosti za situaciju u koju sam se doveo, iako sam u trenutku kad sam donosio odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri vjerovao da činim ispravnu stvar. Donio sam pogrešnu odluku i pritom ispao naivan.

Kao i svaki sportaš, i ja sam kao dijete sanjao nastupe na velikim natjecanjima. Sanjam ih i dalje, bez razmišljanja o novcu ili drugim materijalnim vrijednostima, a sanjam naravno i nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima.

No niti u tom snu nemam iluzija da me mnogi neće shvatiti i za to ih ne krivim. Odgovornost za ovu situaciju je samo moja; od pogrešnog shvaćanja što mi komuniciraju iz Hrvatskog nogometnog saveza, pa do odluke koju sam donio, očigledno motiviran da do cilja stignem drugim, možda i kraćim putem.

Za mlađe hrvatske selekcije debitirao sam 2012. godine i odigrao 56 utakmica. Bilo je tu boljih i lošijih nastupa, ali ponosan sam na svaku utakmicu koju sam odigrao u hrvatskom dresu.

Odluka koju sam donio bila je pogrešna i za nju sam trebam snositi odgovornost. Ako Hrvatski nogometni savez i izbornici smatraju da unatoč svemu mogu pridonijeti uspjehu naših reprezentacija, ja ću se njihovom pozivu odazvati i staviti na raspolaganje.

Na kraju, ovim se putem iskreno ispričavam hrvatskoj (sportskoj) javnosti, navijačima hrvatske nogometne reprezentacije te Hrvatskom nogometnom savezu kojem zahvaljujem na strpljenju, razumijevanju i korektnosti koju su mi pokazali u ovoj situaciji.”