DALIĆ NA EURO IDE BEZ VAŽNOG BRANIČA? ‘Ozlijeđen je i zato je dobio samo pretpoziv’

Nažalost, još uvijek se muči s ozljedom

Hrvatski nogometaš i reprezentativac te član Rubina iz Kazana, Filip Uremović, zbog ozljede se našao tek na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića. Izbornik je na presici rekao da je Uremović bio na njegovom popisu, ali da ne može riskirati s ozlijeđenim igračima te da će vidjeti do 1. lipnja što će biti s njim.

“Bio je na mom popisu, ali dogodila mu se ozljeda. Mora pauzirati, čekat ćemo do kraja tjedna, pokušat ćemo ga osposobiti. Ja ne mogu ići na popis s ozlijeđenim igračima. Ostavit ćemo to otvoreno do 1.6 i konačnog popisa. Veseli me da je ofanziva u formi, treba nam malo sreće i energije. Napravili smo puno dobrih stvari i opet ćemo napraviti. U zadnjim kolima igrači pokazuju da su važne karike u klubovima. Pozitivno razmišljam, opet ćemo biti sretni i veseliti se. Znam da neće biti nimalo lako, ljestvica je nakon Rusije dignuta visoko, ali mi želimo to ponoviti”, rekao je izbornik.

“Mi još uvijek nismo tim, ali imamo vremena. Cilj nam je proći grupu. Ja sam optimist i vjerujem da ćemo mi biti najbolji kad bude najpotrebnije”, poručio je Dalić među ostalim.