DALIĆ MU JE DAO POVJERENJE, A ON MU VRATIO NA NAJBOLJI NAČIN: Petković objasnio kako je to vrtjeti stopera od 60 milijuna eura

Hrvatska nogometna reprezentacija pregazila je Slovačku usred Trnave u 4. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Vatreni su pobijedili 4:0, a strijelci su bili Vlašić, Perišić, Petković i Lovren.

Hrvatska je u utakmicu ušla u sastavu koji će teško više ikad zaigrati zajedno. Karlo Bartolec uletio je na desni bok umjesto ozlijeđenog Tina Jedvaja, dok je Bruno Petković zaigrao u samoj špici.

U 72. minuti treći pogodak Vatrenih postigao je Bruno Petković nakon sjajnog driblinga u kaznenom prostoru, kojim se oslobodio dvojice slovačkih stopera. Pored njega u tom je trenutku Škriniar koji vrijedi 60 milijuna eura izgledao kao junior.

“Odigrali smo dobru utakmicu, držali smo posjed i imali mirnoću. U prvom dijelu imali smo puno prilika koje nismo iskoristili, a u drugom je bilo puno bolje. Sigurno mi je ovo jedna od utakmica karijere, nadam se da su zadržati ovu konstantu rasta i biti sve bolji”, rekao je Petković za Novu TV.

Odgovorio je Petković i na pitanje kako je vrtiti oko sebe stopere od 60 milijuna eura.

“Jedna lasta ne čini proljeće. Ne moze se reci da sam izdominirao suparnika. Danas je bilo dobro i nadam se da će biti još ovakvih utakmica”, rekao je Petković

Hrvatska je u utakmicu ušla moćno, izbornik je od njih tražio agresivan pristup, a momčad je ispunila sva njegova očekivanja, rekao je Petković nakon utakmice.

Slijedi Azerbajdžan

Hrvatska je u potpunosti nadigrala Slovačku i već u prvom poluvremenu mogla doći do uvjerljivijeg vodstva, ali su u dvaput greda i s još nekoliko obrana vratar Dubravka spriječili da se to dogodi. No, u drugom poluvremenu se i to promijenilo pa su izabranici Zlatka Dalića došli do uvjerljive pobjede.

Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale po četiri utakmice na ljestvici vodi Hrvatska sa devet bodova, koliko ima i drugoplasirana Mađarska. Slovačka je na trećem mjestu sa šest bodova, a toliko ih ima i četvrtoplasirani Wales. Na zadnjem, petom mjestu je Azerbajdžan bez ijednog boda.

Prve dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će nastup na završnom turniru EURA 2020.

Hrvatska će sljedeću kvalifikacijsku utakmicu odigrati u ponedjeljak, 9. rujna, kad će gostovati kod Azerbajdžana. Utakmica u Bakuu započet će u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.