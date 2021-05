‘Mi najviše sami sebe vrijeđamo, omalovažavamo, ali puno veći savezi i države griješe i rade takve greške’

Ne prestaju pljuštati reakcije na odluku talentiranog mladog hrvatskog nogometaša Borne Sose da zaigra za Njemačku, za koju ipak na kraju neće igrati.

DALIĆ PROGOVORIO O BUDUĆNOSTI BORNE SOSE U VATRENIMA: ‘Očito je imao krive savjetnike, donio je pogrešnu odluku…’

‘Mi najviše sami sebe vrijeđamo, omalovažavamo’

Lijevi bek Stuttgarta ovih je dana izrazio želju da igra za njemačku reprezentaciju, još prije je dobio državljanstvo ali zbog FIFA-inih pravila to neće biti moguće, potvrdio je to danas i Oliver Bierhoff. Direktor njemačke reprezentacije rekao je da su željeli da Sosa zaigra za Elf, ali to se neće dogoditi. Borna Sosa svojim je potezom, odlukom podigao dosta prašine u Hrvatskoj ali i sebi napravio dobar PR. Zlatko Dalić je u razgovoru za HRT otkrio što ga je najviše pogodilo u ovom slučaju:

“Mi najviše sami sebe vrijeđamo, omalovažavamo, ali puno veći savezi i države griješe i rade takve greške, ja to ne mogu razumjeti da su napravili takvu grešku i uopće se upustili u to. Kad uzimaš igrača koji nije rođen u tvojoj državi i za mlađe selekcije, što to uopće znači, po meni to uopće nema nikakvog smisla i to je s njemačke strane ogromna greška. Ja to nikad ne bih napravio na taj način nešto, jer drugo je klub, ali za reprezentaciju moraš igrati srcem, a ne zbog novaca”, izjavio je Dalić te otkrio:

To je ono što je mene najviše pogodilo, da se ta jedna cijela igra prebacila na moja leđa’

“To je ono što je mene najviše pogodilo, da se ta jedna cijela igra prebacila na moja leđa, da ja to nisam prepoznao i vidio što uopće nije točno. U ožujku je razgovarano s Bornom Sosom, rečeno mu je da je u krugu reprezentacije i da će dobiti poziv i igrati protiv Malte. A onda zbog višeg interesa hrvatskog nogometa, tko sam ja da uskratim mladoj reprezentaciji da napravi povijesni rezultat i da ne dam Igoru Bišćanu sve igrače koji mogu igrati u mladoj reprezentaciji. Zbog toga nije dobio poziv. Svaki put kad je igrala mlada reprezentacija igrala je i A reprezentacija. Nije bilo prostora, tako bi inače mogli napraviti i svi igrači mlade reprezentacije, i Gvardiol i Majer i Moro i svi drugi i otići igrati u drugu reprezentaciju. To uopće nije točno, bio je na popisu, i da mi njega nismo prepoznali. Žao mi je što su se spekulacije oko toga vodile, da ga Hrvatska nije prepoznala – to nije točno”.

Ipak, kao što je već naglasio, on neće zatvoriti vrata reprezentacije mladom 23-godišnjaku.

“Neće biti samo moja odluka, već i Saveza, ovo nije bila banalna situacija. Ja mu opraštam, ali on mora napraviti prvi korak, i Savez treba iza toga stati”.

