Tri hrvatska trenera za Net.hr komentiraju Dalićev popis od 26 imena za Euro

Uvijek kad nogometni izbornik Hrvatske objavi popis za neko veliko natjecanje, pojavi se bezbroj komentara, a onda mi razgovaramo s poznatim trenerima.

Ovog smo puta odlučili nazvati tri trenera, Krunoslava Rendulića, Nikolu Jurčevića i Zorana Vulića da nam iskomentiraju Dalićev popis.

Euro se bliži, a s time dolazi enormna zainteresiranost za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Pogotovo sad uoči prvog natjecanja nakon osvajanja svjetskog srebra 2018.

Rendulić: ‘Drago mi je što je Gvardiol tu’

Apetiti su porasli, Hrvati sanjaju još jedno ljeto za pamćenje. Prvo smo okrenuli broj Krunoslava Rendulića, bivšeg trenera Šibenika koji je klub u svojoj prvoj sezoni nakon povratka u HNL učinio rezultatski stabilnim, nakon čega je dobio otkaz nakon niza lošijih rezultata. Na klupi Šibenika proveo je 631 dan a u tom razdoblju vodio je momčad u 50 utakmica u kojima je ostvario 23 pobjede, sedam remija i 20 poraza. Naravno, uveo je i klub iz 2.HNL u prvu hrvatsku ligu.

Ovaj Vinkovčanin bio je u jednom trenutku hit trener u ovoj sezoni HNL-a, kada je njegov Šibenik senzacionalno pobijedio Dinamo na Maksimiru po prvi put u svojoj povijesti i oduševljavao hrvatsku nogometnu javnost partijama poput one sjajne, u odličnoj utakmici s Rijekom na Rujevici i u pobjedi na Šubićevcu, Lokomotivom u Kranjčevićevoj i protiv Varaždina u gostima, Hajduka na Poljudu… Međutim, svega 50-ak dana kasnije Rendulić je dobio otkaz. Sad čeka, važe neke nove angažmane a o Dalićevom popisu kaže:

“Popis je očekivan. Nema tu iznenađenja niti nekih velikih nepoznanica. Mislim da je ovo nogometno najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima. Sad se netko možda neće ili hoće složiti samnom, netko će možda navijati za Majera, govoriti da je možda i moglo biti prostora za njega ali sigurno da izbornik ima svoje razmišljanje i svoje argumente, zašto ne. Generalno se tu ne može ništa progovoriti. Ono što je meni drago je što je Gvardiol tu. On je svojim igrama to i zaslužio. On može pokriti dvije pozicije, ovu godinu je odigrao briljantno. Očekujem da se neće zadržati na tome da ostane samo na popisu nego da će on dobiti svoju minutažu”, kazao nam je Krunoslav Rendulić i prokomentirao dominaciji dinamovaca u redovima Vatrenih (14 od ukupno 26 stasalo je u Dinamu). Aktualna su, naime, petorica. Uz spomenutog mladog megaigrača Gvardiola tu su još Livaković, Petković, Oršić i Ivanušec.

“Meni je to potpuno zasluženo, potpuno logično i potpuno opravdano. Dinamo je vrh kvalitete u Hrvatskoj, Dinamo je demonstrirao kvalitetu i u Europi. Vjerujte mi, momčad koja nema kvalitetu ne može izbaciti Tottenham s 3:0. Ivanušec i nije iznenađenje, jer on je igrač koji je dinamičan, koji stvara višak jedan na jedan. On je tu jako dobar i dominantan. Izbornik je u pravu bio glede njega. Gledajući kompletno reprezentaciju, taj skup kvalitete, mislim da Hrvatska na Euru može puno. Naravno, trebat će i doza sreće no osnovni cilj je proći grupu. To je sigurno osnovni cilj a dalje otom-potom”.

Jurčević: ‘Nije prvi put da je toliko igrača u reprezentaciji Hrvatske stasalo u Maksimiru’

Nakon Rendulića, nazvali smo i bivšeg hrvatskog reprezentativca i Bilićevog pomoćnika 6 godina na klupi Hrvatske Nikolu Jurčevića. Iza njega su kao trener dva velika natjecanja i to baš dva Eura. Ono 2008. na kojem smo u četvrtfinalu šokantno ispali od Turske na jedanaesterce, kao i 2012. u Poljskoj kad nismo prošli skupinu. On je zasigurno idealan sugovornik na ovu temu:

“Za mene je popis vrlo očekivan i logičan. Nema tu nekih zamjerki ili da vidim neko iznenađenje. Po meni je spisak OK. U prvi mah mi se učinilo da nedostaje Uremović koji je igrač koji može igrati i stopera i beka, kvalitetan borben igrač, bio je dosta solidan u nekim utakmicama reprezentacije međutim on je ozlijeđen. Poslije sam pročitao da je ozlijeđen pa je zbog toga na stand by spisku. Također, nije prvi put da je toliko igrača u reprezentaciji Hrvatske stasalo u Maksimiru. To je sad već kontinuitet, sad sam već i zaboravio ali i na SP-u se radilo o velikoj brojci igrača koji su stasali u Dinamu. To je pokazatelj da Dinamo je strahovito dobar u afirmaciji igrača koji isto tako postaju reprezentativci Hrvatske i gledam to, po ovom spisku se vidi koliko znači kad imaš tako dobru euro sezonu. To je tim igračima bila ulaznica da se nađu na Dalićevom spisku. Oni su se pokazali na internacionalnoj sceni, ne samo u HNL-u. To je veliki kompliment za Dinamo”, govori nam Jura i nastavlja:

“Tako da nema tu nikakvih iznenađenja, po meni ovo je logičan spisak. Sad ima nešto više igrača nego inače, 23 u polju plus 3 golmana. Logično da se u takvom broju nađu i tri mlada igrača koja su se pokazali dobrima u mladoj reprezentaciji a upotrebljivi su i u A reprezentaciji. Gvardiol, Ivanušec i Bradarić, o njima govorim. Oni su talentirani i dobri”, završio je Nikola Jurčević.

Vulić: ‘Uvijek treba voditi jedno dvoje mladih igrača, baš radi sticanja iskustva i svega’

Zorana Vulića uhvatili smo na balotama. Malo je skočio pogledati koju, podružiti se s dečkima. Legenda Hajduka i u trenerskom i u igračkom smislu također ističe kao naša dva prethodnika, da nema iznenađenja. Nismo ga htjeli puno smetati, samo nam je kratko izdvojio:

“Dalić je zvao one koji su u ovom trenutku u optimalnoj formi, neki imaju nekakav kredit od ranije. Nekakvih bitnih iznenađenja nije bilo ali nije ni bilo potrebe da bude. Luka Ivanušec je dobar igrač i apsolutno je momak zaslužio da bude u reprezentaciji, kako u mladoj tako i u A. Perspektiva i budućnost hrvatskog nogometa i prema tome mislim da nije nezasluženo. Iako, mislim da uvijek treba voditi jedno dvoje mladih igrača, baš radi sticanja iskustva i svega”.