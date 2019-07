DALIĆ JE S OVA DVA POTEZA POKAZAO SVU SVOJU GENIJALNOST: ‘Time je apsolutno dokazao trenersku klasu, on ih je sve posložio’

Javio nam se bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač (32) i prokomentirao ključne poteze izbornika Dalića

Svi ćete se složiti, Zlatko Dalić apsolutno je pogodio s Tinom Jedvajem koji je upao doslovno u zadnji čas nakon što je uoči Španjolske i Engleske izbornik ostao bez svih lijevih bekova, kao i s uvođenjem mladih Vlašića i Brekala u igru, posebno sjajnog Brekala…

Na raspolaganju na obrambenim pozicijama nije imao Josipa Pivarića, Ivana Strinića, Bornu Barišića i Marina Leovca, a kako nije htio mijenjati središnji obrambeni blok na stoperskim pozicijama u obliku Vide i Lovrena prebacivanjem Vide na lijevog beka, Tin Jedvaj ostao mu je kao jedina opcija…

Stopera koji igra i na desnoj strani stavio na poziciju lijevog beka

Dalić je Jedvaja, inače stopera koji igra i na desnoj strani, stavio na poziciju lijevog beka, na njemu neprirodnu poziciju, u prošlosti onu problematičnu, a on je zabio svoja oba gola na desnoj strani. Drugi je pao duboko u sudačkoj nadoknadi, nakon čega je eksplodirao prepuni Maksimir. U redu, bio je primoren, ali na to prebacivanje s lijeva na desno nije! To je osjećaj genijalca…

‘Fantastičan potez Dalića’

“Bio je to fantastičan potez izbornika Dalića. Pa nije bez veze proglašen u TOP 3 trenera svijeta, zna on što radi i to je bila jedna od zamisli koja je uspijela. Ništa me ne čudi taj njegov genijalan potez. Jučer je izbornik Dalić uvođenjem u igru mladog Josipa Brekala, koji ih je sve posložio kod trećeg gola, apsolutno pokazao trenersku klasu. Jer, da nije bilo Brekala, ne bi bilo niti tog trećeg gola. Još jedan dokaz koliko izbornik zna znanje. Ništa me to ne čudi”, kazao nam je bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Varteksa, Dinama, Monaca, Red Bull Salzburga, Intera, Rijeke, Šahtara iz Karagandija i Slaven Belupa, Nikola Pokrivač.

Jedvaj, tako, proživljava najljepše trenutke karijere. Prije samo tjedan dana Jedvaj je dobio priliku zaigrati od prve minute za svoj Bayer iz Leverkusena u utakmici 4. kola Europske lige protiv Züricha, a to je iskoristio tako da postigne jedini pogodak na utakmici, s kojim je njegova momčad izborila šesnaestinu finala ovog drugog po jačini klupskog europskog nogometnog natjecanja.

Tjedan dana ranije Jedvaj je, pak, zabio pogodak i u 5-0 pobjedi nad Borussijom Monchengladbach u njemačkom DFB Pokalu…

“Jedvaj je mlad igrač koji ima već dosta europskog iskustva. Evo, ovo prvenstvo u Rusiji je iza njega i on nastavlja na dobrom putu. Igra u jakoj ligi, Ligi petice, i tamo pokazuje da se na njega može računati na bilo kojoj poziciji. Što se tiče te promijene sa stopera na beka, sigurno da se nije jednostavno prešaltati sa stopera na lijevu ili desnu stranu. Još on dešnjak, a igrao lijevog beka. Doduše, to se radi prema potrebi kad nemaš nikoga, naravno da ćeš uskočiti, nitko u reprezentaciji neće reći da neće igrati.

Pogodio i sa zamjenama

Izbornik Zlatko Dalić pogodio je i sa zamjenama. Uvođenjem Nikole Vlašića i poslije Josipa Brekala dobio je jednu dodatnu svježinu i kreaciju u ofenzivnom dijelu igre. Brekalo je impresionirao, pokazao je zašto ga toliko hvale, jedan je od igrača koji bi u budućnosti trebao biti nositelj igre reprezentacije…

“To su dečki koji su pozvani i od kojih se puno očekuje. Mene njihova dobra igra ništa ne iznenađuje. Evo primjer, ostao je jedan Kovačić na klupi, a Brekalo i Vlašić su na kraju završili prije njega. Radi se o igračima koji igraju u vrhunskim europskim klubovima. Oni u svojim ligama svaki vikend imaju ovako jakih utakmica”, zaključio je Nikola Pokrivač.