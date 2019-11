DALIĆ JE JEDAN OD RIJETKIH TRENERA KOJI TO MOŽE NA OVAJ NAČIN: Vatreni otkrio kako je izbornik motivirao igrače na poluvremenu

Hrvatska je odigrala podijeljenu utakmicu, prvi dio su se Vatreni dosta mučili, da bi u nastavku razbili Slovake

Hrvatski nogometaši osigurali su nastup na EURU 2020 pobijedivši u dvoboju kvalifikacijske skupine E u Rijeci Slovačku s 3-1 (0-1). Slovaci su na Rujevici poveli golom Roberta Boženika (32), ali je Hrvatska u drugom poluvremenu uspjela preokrenuti i slaviti pogocima Nikole Vlašića (56), Brune Petkovića (60) i Ivana Perišića (74). U 66. minuti je isključen slovački igrač Robert Mak.

Bila je to zadnja utakmica Hrvatske u skupini, koju su pobjedom nad Slovacima i osvojili. Hrvatskoj će to biti šesti nastup na europskim prvenstvima, a peti zaredom. Hrvatska je odigrala, još jednom, podijeljenu utakmicu, prvi dio su se Vatreni dosta mučili, da bi u nastavku razbili Slovake. Nakon utakmice Borna Barišić otkrio je što je to izbornik Zlatko Dalić napravio da se stvar u potpunosti preokrenula.

“Dalićev govor je bio na razini, bio je jako smirujuć, bez nervoze. U takvim situacijama jako je bitan trener, mislim da je naš izbornik sjajno odradio taj dio. Dobro nam je predočio prvo poluvrijeme i pomogao da preokrenemo”, rekao je Borna Barišić. I potom komentirao utakmicu. “Nije dobro počelo za nas, imali smo pet dobrih prilika i nismo zabili, a oni su zabili svoju jednu. Pokazali smo karakter i okrenuli”, završio je bek Vatrenih.

Nikola Vlašić je govorio slično. “Na poluvremenu smo gubili, ali nikakve panike nije bilo. Igrali smo odlično, stvarali smo šanse i bili smo puno bolji. Znali smo da ćemo okrenuti utakmicu. Izbornik je ušao smiren u svlačionicu, bez stresa, smirio nas je i uvjerio da ćemo preokrenuti utakmicu. Tako se i dogodilo. Da je netko gledao izvana, ne bi nikad pogodio da je ovo odlučujuća utakmica za EURO i da u njoj gubimo”, rekao je Vlašić.

Petković i Livaković

Komentirao je utakmicu i napadač Bruno Petković. “Cijelu utakmicu smo odradili na jako visokom nivou, iako smo imali rezultatski minus nakon prvog poluvremena, ali smo igrali dobar nogomet. Drugo poluvrijeme smo izašli mentalno čvrsti, nismo se predavali i zasluženo pobijedili. Bili smo spremni da ostanemo mirne i hladne glave, ako i gubimo. Znali smo da će naša kvaliteta doći na naplatu”, rekao je napadač zagrebačkog Dinama koji je u osam reprezentativnih nastupa postigao već pet pogodaka.

Vratar Dominik Livaković bio je nemoćan kod pogotka Slovaka, ali je s još nekoliko sigurnih intervencija do kraja dvoboja ostavio mrežu netaknutom.

“Presretan sam što igram s ovakvom ekipom. Ponosan sam na to što smo napravili. Bili smo jako smireni, to smo pokazali u drugom poluvremenu. Znali smo da samo mirnoćom možemo okrenuti utakmicu”, zaključio je “broj 1” hrvatske reprezentacije.