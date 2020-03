DALIĆ IZNENADIO IZJAVAMA NAKON TEŠKOG ŽDRIJEBA LIGE NACIJA: Ostaje li izbornik Hrvatske? ‘Vidjet ćemo kako dalje’

‘Dobili smo vjerojatno najjaču moguću skupinu, ali baš lijepo’

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini 3 najjačeg razreda Lige nacija, a protivnici su joj Portugal, aktualni europski prvak i pobjednik prvog izdanja Lige nacija, svjetski prvak Francuska, te Švedska, odlučeno je u utorak na ždrijebu u Amsterdamu. Ždrijeb je komentirao i izbornik Zlatko Dalić.

“Dobili smo vjerojatno najjaču moguću skupinu, ali baš lijepo. Hrvatska će igrati sa svjetskim prvacima i europskim prvakom. Ne može bolje. To je ono što želimo, jake utakmice koje će biti atraktivne i dobre. Imat ćemo što gledati”, rekao je Dalić nakon ždrijeba, prenosi Nova TV.

O protivnicima

“Znali smo da nas čekaju doista teški protivnici, to je takva skupina. Tko god da je došao, bio bi jak. I prije sam rekao da Liga nacija ima svoju svrhu, da bude jako natjecanje, da se natječu jake ekipe. Možda Hrvatska nije bila dobra u prvom izdanju Lige nacija jer smo u nju ušli prerano, ali ovo će biti jako dobra priprema za ono što nas čeka kasnije, a to su kvalifikacije za Katar. Natjecanje je pogođeno, nas dopadaju samo jaki protivnici i to je ono što ja želim”, nastavio je Dalić.

Je li razmišljao o Portugalu i Francuskoj? “Nisam o tome razmišljao. Došli su nam svjetski i aktualni prvaci. Nije moglo bolje”, veli Dalić.

Što je sa Švedskom? “I oni su u vrhu europskog nogometa i jaka su reprezentacija. Nismo mogli dobiti kvalitetnije. Našim navijačima je to bitno, da utakmice budu jake, atraktivne i da se stadioni napune. Bit će to jedno novo iskustvo za nas i jako dobar test za nas”, priča Dalić.

Odlazi s klupe?

Zatim je odgovorio na škakljivo pitanje. Nije produžio ugovor sa Savezom, znači li to da će možda odstupiti nakon Eura? “Pred nama je turnir u Kataru, pa Europsko prvenstvo, a onda ćemo nakon toga vidjeti kako i što dalje. Moramo ići korak po korak. Važno je za Hrvatsku da smo opet u vrhu i da igramo najjače utakmice. Samo tako možemo dobiti na snazi. Volio bih voditi Hrvatsku u Ligi nacija, ali vidjet ćemo što će vrijeme donijeti”, otkrio je Dalić.

Liga nacija kreće početkom rujna ove godine (3-5. rujna), a preostali terminu su 6-8. rujna, 8-10. listopada, 11-13. listopada, 12-14. studenog i 15-17. studenog ove godine.

Pobjednici skupina igrat će na završnom turniru u lipnju 2021. godine u jednoj od četiri zemlje koje će izboriti “Final Four”, a posljednjeplasirane reprezentacije iz svake skupine ispast će u Ligu B.

Osim toga, Liga nacija omogućit će dodatnu priliku za plasman na Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine.