Kad nabrajamo opcije u samom napadu hrvatske reprezentacije vrlo se rijetko sjetimo imena Marka Livaje, 26.godišnjeg centarfora AEK-a koji je odigrao sezonu za svaku pohvalu.

Livaja je s desetkom na leđima u jednom od najjačih grčkih klubova AEK-u utrpao protekle sezone 15 golova, a namjestio ih je 12, što u domaćim, što u državnim natjecanjima.

Nisu ovi njegovi nastupi prošli nezapaženo, bar kod stranih klubova. Već se pojavio interes turskog velikana Fenerbahčea koji bi navodno Livaju rado doveo u svoje redove.

No grčki novinar Giannis Chorianopoulos tvrdi da Fener ne može AEK-u ponuditi odgovarajuću svotu, već da ga traže talijanski klubovi. Nije otkrio koji.

