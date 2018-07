‘Ivan Perišić nije na krilu pokazao svoje najbolje lice’

Rusiju trese neviđena nogometna euforija. Osim što su po prvi puta domaćini Svjetskog nogometnog prvenstva, njihova reprezentacija plasirala se u četvrtfinale SP-a, a za ulazak u polufinale borit će se protiv Hrvatske. Sudar je na rasporedu u subotu, s početkom u 20 sati u Sočiju…

Utakmica Rusije i Hrvatske TOP tema i u ruskim medijima

Utakmica Rusije i Hrvatske top je tema u tamošnjim medijima. Sva medijska izdanja, od novinskih do internetskih, televizije, radio postaje, izvještavaju o utakmici, naslovnice krasi nogometna tematika vezana za ovaj veliki subotnji ogled. Ruski mediji pišu kako u ruskom taboru vlada sjajna atmosfera, unatoč problemima s ozljedom Žirkova…

Također, najčešće spominjano ime u ruskim medijima je ono kapetana Luke Modrića i izbornika Zlatka Dalića. Ruse zanima u kakvom će sastavu istrčati Vatreni na Olimpijski stadion. Hoće li Zlatko Dalić i treći put izvesti postavu koja je krenula s Argentinom i Danskom ili će na Rusiju u preinačenom sastavu?

Sportske novosti, pak, pišu kako Dalić može biti zadovoljan većinom igrača, no neke stvari protiv Danaca nisu štimale, a Rusija, najdefenzivnija momčad na prvenstvu zahtijevat će posebno razrađenu ideju napadačke igre…

Pivarić ili Strinić, Brozović ili Badelj, Perišić ili Kramarić?

“Treba li uopće Marcelo Brozović kao zadnji vezni, ili Milan Badelj na tom mjestu, ili je najbolja varijanta ona provedena s Nigerijom koju su Modrić i Rakitić odradili u sredini terena, a Kramarić se kao povučeni napadač ubacivao između suparničkih linija te dolazio pred gol kao draga špica? Ivan Perišić nije na krilu pokazao svoje najbolje lice, Dalić bi mogao razmisliti”, piše novinar SN-a i dodaje kako bi Kramarić umjesto Perišića puno napravio protiv suparnika ruskog profila…

Što se tiče one osjetljive pozicije lijevog bočnog, dojam je da Josip Pivarić djeluje svježe, u formi, napadački je sigurniji i boljeg centaršuta od Ivana Strinića pa nije isključeno da izbornik Dalić napravi promjenu na lijevoj strani. Strinić je startao u tri utakmice, imao boljih i lošijih dionica, s Danskom je zamijenjen nakon što se žalio na mišić… No, prema vijestima iz reprezentacije, pišu Sportske, on je fit, spreman za novi nastup.