DALIĆ I VATRENI MOGLI BI SE NEUGODNO IZNENADITI: Protiv Hrvatske bi mogao zaigrati 17-godišnji hit-igrač kojeg traži pola Europe

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps najavio je kako će 17-godišnji veznjak Rennesa Eduardo Camavinga debitirati u dresu svjetskih prvaka protiv Švedske ili protiv Hrvatske u Ligi nacija.

Velika nada francuskog nogometa dobila je poziv u tabor “tricolora” nakon što je Paul Pogba ispao iz momčadi zbog pozitivnog nalaza na koronavirus.

“Unatoč mladosti, vrlo je samopouzdan”, rekao je Deschamps o igraču rođenom u Angoli, koji je prošle godine stekao francusko državljanstvo.

“Njegov poziv je stigao rano, ali vrlo dobro znam da on ima potencijal, čak i ako postoji rizik da bi mu moglo biti teško. Stoga će se njime upravljati kao i s bilo kojim drugim igračem i dobit će vrijeme za igranje ”, rekao je Deschamps na konferenciji za novinare.

Debitirao sa 16 godina

Mladi veznjak je oduševio svojim igrama u dresu Rennesa. Debitirao je u travnju 2019. sa 16 godina, četiri mjeseca i 27 dana postavši najmlađi prvotimac u povijesti Rennesa.

Njegov ugovor s Rennesom traje do 2022. godine, međutim nagađa se kako će ubrzo preseliti u redove nekog europskog “teškaša”.

Prema pisanju francuskih medija veliki interes za njegove usluge pokazali su Real Madrid, Barcelona, kao i engleski velikani Manchester United, Arsenal i Tottenham, a Rennes ga ne želi pustiti za manje od 100 milijuna eura.

Francuski izbornik je dao sugerirati kako bi mladi veznjak mogao putovati i na EURO iduće godine. “Ako je ovdje onda je jedan od kandidata za popis od 23 igrača. Međutim, to isto vrijedi i za igrače koje sam do sada zvao, ali i one koje ću zvati u budućnosti.”

Francuska će na startu Lige nacija gostovati kod Švedske 5. rujna, a tri dana kasnije će na Stade de Franceu dočekati Hrvatsku.