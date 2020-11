DALIĆ I MODRIĆ NAJAVILI SPEKTAKL S PORTUGALOM: Izbornik komentirao glasine o otkazu i otkrio tko će igrati – ‘Frustriran sam time’

Što se tiče utakmice na Poljudu, bez gledatelja Modrić misli da to i nije neka prednost

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić u 18 i 30 održali su pressicu na Poljudu uoči utakmice 6. kola Lige nacija protiv Portugala.

“Svjestan sam da nismo dobri i ne treba mi to nitko puno govoriti. Ovo je trenutačno naša realnost. Nama je sada otpao i Pongračić, ostali smo bez jako puno igrača. Rebić, Kramarić, Lovren, Vida… Svi bi oni igrali. Mi stvaramo novu reprezentaciju, taj proces vodim ja i ja iza njega stojim. Ja sam svjestan da to sad nije dobro, ali ću napraviti sve da u ožujku to već bude bolje. Rekao sam igračima da ne smiju izgubiti vjeru od sebe i da dva poraza ne mogu izbrisati sve što su napravili. Siguran sam da ćemo opet biti na ponos našem narodu. Trenutačno je ovo najbolje što imamo. Borimo se, slažemo i kad sam rekao da ova godina što prije prođe sam mislio na situaciju općenito”, kazao je Dalić.

Što je spremio za Portugal

Kako protiv Portugala?

“Protiv Švedske nismo bili agresivni, nismo bili kompaktni, nismo trčali i nismo bili blizu igrača. S tim smo problema imali i u Portugalu. Mi smo u toj utakmici bili bezopasni. Moramo sutra dobiti da ostanemo u Ligi nacija i moramo dati sve od sebe. Oni se vade na nama mi na njima i nadam se da će utakmica biti zanimljiva”, izjavio je Dalić.

“Frustriran sam sa svim oko mene, svim tim situacijama, putovanjem i utakmicama. Puno je presinga, ali to je moj posao. Ne smijem pokazati svoje nezadovoljstvo nego moram pokazati da sam ponosan što sam izbornik Hrvatske. Pun sam motiva i ja sam odgovoran za sve ovo. No, ja u sebe vjerujem. Nije lako, ali to je moj posao i ja to moram prihvatiti. Znam da je pritisak ogroman, ali ja se s tim mogu nositi”, rekao je izbornik i zatim komentirao glasine o mogućoj smjeni.

“Ne bojim se ničega. Radim svoj posao najbolje što mogu. Ne kažem da sam uvijek u pravu, ali sve što sam mislio s Hrvatskom napraviti sam napravio. Svjetsko prvenstvo, vratili smo reprezentaciju u Split, ujedinili smo Hrvate i plasirali smo se na Euro nikad lakše. Ako misle da nisam dobar, neka dođe netko drugi”, rekao je Dalić.

Tko će igrati?

“Imam ideju tko će igrati. Lijevi bok igrat će Bradarić, igra na svojem stadionu, na Poljudu. On će početi sigurno. Stoper jedini kojeg imamo je Lovren, a priključili smo i Škorića. Razmišljam da netko igra tu možda Barišić ili Melnjak, ali radije bih da igra netko tko je po vokaciji stoper. Desno će igrati Juranović, to je sigurno. Budimir i Petković nisu spremni da mogu igrati cijelu utakmicu. Nama nedostaje taj zadnji vezni i to znam. Tu moramo naći rješenje da su i Kovačić i Luka Modrić bliže napadu. Želimo pobijediti. Nisam nikad rekao da igramo na bod jer ako Hrvatska igra na bod onda će izgubiti”, rekao je Dalić.

Puno se govorilo o naporom ritmu utakmica, a Dalić veli kako ga nije mogao izbjeći. “Ritam utakmica nismo mogli izbjeći. Možda nisam bio dovoljno dobar što sam prihvatio Švicarsku i Tursku jer su to bile jake utakmice, ali to se dogovaralo prije godinu dana. Možda nisam bio dovoljno mudar”, kaže Dalić.

Modrić o Ronaldu

Zatim je za mikrofon sjeo Luka Modrić koji je prvo odgovarao na pitanja portugalskih novinara.

“Portugal je odlična ekipa koja ima puno mladih igrača uz nekoliko iskusnijih poput Pepea i Ronalda. Portugal je pokazao da je jedna od jačih ekipa na svijetu bez obzira na to što ne mogu braniti titulu u Ligi nacija. Vidio sam Ronalda, malo smo pričali i drago mi je da smo se vidjeli nakon dugo vremena. Vežu nas lijepe uspomene i uvijek ga je lijepo vidjeti”, rekao je Modrić i zatim nastavio malo o Ronaldu…

“Cristiano i ja prisjetili smo se stvari iz Reala i malo trenutačne situacije. Bio je to jedan razgovor dvojice bivših suigrača, dobrih prijatelja. Ne bih ulazio previše u detalje razgovora”, izjavio je Modrić.

Je li spreman?

Ima li motivacije i kako se osjeća psihički i fizički…

“Samo igranje za reprezentaciju je dovoljna motivacija. Ako je ne možeš pronaći protiv jednog Portugala, onda ne moraš ni biti tu. Svjesni smo kakav nas protivnik očekuje i znamo da pozitivan rezultat možemo očekivati samo ako igramo na maksimumu. Iza nas je jedna loša predstava, ali to sad moramo zaboraviti i igrati bez pritiska”, rekao je Modrić.

Problem s reprezentacijom

Zatim je otkrio koji je trenutno najveći problem s reprezentacijom. Govorilo se da je najveći problem s pozicijom zadnjeg veznog, ali Modrić ne misli tako.

“Razgovaram s izbornikom o tome, ali to po meni to nije naš najveći problem. Mi jednostavno moramo biti kao ekipa i kao cjelina u svakom segmentu jaki. Ne može se reći da je problem jedan igrač. Pokazali smo puno puta već da bez te pozicije možemo igrati dobro i da igramo dobro. Jednostavno, dogode se takve utakmice u kojima nisi na nivou. Izbornik puno rotira, pokušava pronaći nova rješenja na koja može računati u budućnosti i normalno je onda da ima i oscilacija u tim igrama. Nije pravo lice Hrvatske ono protiv Švedske, Francuske i Portugala. Protiv mene je pravo lice ono drugo poluvrijeme protiv Francuske ili prvo protiv Švedske u Maksimiru kad Hrvatska pokaže kako može igrati. Normalno je kad se isprobavaju igrači da ima oscilacija. Po meni nema razloga za paniku. Kad budemo svi zdravi i budemo svi zajedno, ova Hrvatska će opet biti moćna. U to čvrsto vjerujem”, kaže Modrić.

Problem sa stadionom

Što se tiče utakmice na Poljudu, bez gledatelja Modrić misli da to i nije neka prednost. “Teško je reći da ti je domaći teren neka prednost. Kada god se igra bez gledatelja nitko nema neku iznimnu prednost. Ne vjerujem da će nam Poljud biti prednost bez gledatelja”, kaže Modrić.

Govorilo se ovih dana kako je reprezentacija odlučila da više neće igrati na Maksimiru, dok se ne sanira stadion ili ne izgradi novi, a sada je to komentirao i Modrić.

“Ja nisam rekao da ne želim igrati, ne znam da je netko to rekao. Tako je kako je. Mi nemamo stadion kao druge zemlje u Europi, ali tako je kako je. Da sad ne ulazim dublje u to, meni je gušt igrati i na Maksimiru, na Poljudu ili u Rijeci. Premalo vremena imamo da ulazim u te teme, hoće li se graditi novi stadion, obnavljati Maksimir ili Poljud. Definitivno je da Hrvatska zaslužuje bolji stadion jer se grade svakakve arene, ali ne i nogometna. Nogomet je toliko promovirao Hrvatsku da bi bilo lijepo da se to napravi. Ja se nadam da iduće generacije u bližoj budućnosti će imati tu sreću da igraju u pravim uvjetima. Mi to nažalost nismo imali, ali kad je stadion pun i kad te navijači bodre je svejedno kakav je stadion”, zaključio je Modrić.

