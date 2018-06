Izbornik Dalić i kapetan Modrić izašli pred novinare uoči utakmice s Danskom u osmini finala

Zlatko Dalić i Luka Modrić još su se jednom pojavili na press-konferenciji, ovoga puta naš je dvojac u subotu poslijepodne najavio osminu finala Svjetskog prvenstva i ogled s Danskom.

Hrvatska je uspješno, najuspješnije ikad, odradila grupnu fazu na najvećoj nogometnoj smotri na svijetu, sada je na redu nokaut faza. Biti ili ne biti, dio natjecanja koje ne trpi pogreške, ovdje nema prava na pogrešku, nema vremena za popravak. Ili jesi, ili nisi…

Vatreni favoriti protiv Danaca

Kockasti su spremni, čak i veliki favoriti protiv Danaca, a dvoboj je u Nižnjem Novgorodu u nedjelju na rasporedu od 20 sati. Prvi je riječ dobio Luka Modrić, kapetan momčadi, čovjek koji je najveća prijetnja upornim Skandinavcima, čovjek od kojeg se u nedjelju navečer očekuje jako puno…

“Sigurno daje ovo vrlo bitna i važna utakmica. Odigrali smo fenomenalno u skupini, možemo biti ponosni, ali to treba zaboraviti i sve to što je bilo zaboraviti prenijeti na sutrašnju utakmicu. Veliki ispit, ja vjerujem da je vrijeme da ova generacija pređe prepreku na kojoj smo padali od 2008. Ja očekujem da smo u ovom trenutku to sposobni napraviti. Svi smo kompaktni, dišemo kao jedno, ako to bude slučaj, ja se nadam da ćemo uspjeti prebroditi prvu prepreku do sljedećeg cilja”, izjavio je Luka Modrić, čije riječi prenosi Goal.com.

‘Christian Eriksen je izvrstan, svjetska klasa, ali…’

Modrić se osvrnuo na “danskog Luku Modrića”, sjajnog veznjaka Tottenhama Christiana Eriksena, kojeg danski mediji uspoređuju s najboljim veznjakom svijeta…

“Ne volim usporedbe, pogotovo ne sa mnom. On je izvrstan, svjetska klasa, imao je fenomenalnu sezonu u Tottenhamu, on je njihov najbolji i najvažniji igrač. Mislim da će utakmicu odlučivati tko će kako igrati kao momčad, pojedinac teško može nešto napraviti. Pojedinac usmjeri, ali bitno je kako ćemo se ponašati kao ekipa”, dao je do znanja Luka i prokomentirao igru Danske, koja je poznata kao obrambena reprezentacija, a na ovom turniru nije pokazal puno u igri prema naprijed…

“Dovoljno niz bez poraza govori o njihovoj kvaliteti. Imamo respekt prema njima i prema igračima, ali i samopouzdanje da ćemo nastaviti ritmom kao u skupini i prema cilju.”

‘Djelujem mirno, ali u sebi se borim sa željom da prođemo grupu’

Dalić je priznao kako posljednjih šest mjeseci izvana djeluje mirno, ali u sebi je ‘kuhao” od želje da ‘Vatreni’ prođu skupinu.

“Djelujem mirno jer su me tako naučili život i iskustvo, ali u sebi se borim sa željom da prođemo grupu. Sam sebi sam stvorio taj pritisak, to je bio glavni cilj, međutim, to nije dovoljno. Sve ovo što se događa je zasluga igrača. Izbornik može malo pomoći, ali igrači su glavni,” rekao je Dalić dodavši: “Bez obzira kako završi sutrašnja utakmica za mene će ovo biti najljepši trenuci u karijeri.”

Hrvatska će nastavak ‘ruske bajke’ tražiti protiv Danske koja je već 18 susreta u nizu bez poraza, a u 2018. je primila samo jedan pogodak i to iz kaznenog udarca.

“Danska je disciplinirana i uredna momčad koja drži formaciju. Očekuje nas težak ispit. Bit će potrebno strpljenja, ne smijemo srljati i juriti. Očekujem tešku utakmicu,” kazao je Dalić.

‘Moramo biti strpljivi da nam se ne dogodi kakav ‘blackout’

Otkrio je kako nećemo biti ‘prestrpljivi’ kao prije dvije godine protiv Portugala u osmini finala Europskog prvenstva u Francuskoj.

“Nisam rekao da nećemo napadati i tražiti gol, ali moramo biti strpljivi da nam se ne dogodi kakav ‘blackout’. Sasvim sigurno nećemo igrati na nulu, jer nema popravnog i druge utakmice, sve ćemo učiniti da pobijedimo.”

Većina svjetskih medija je ‘Vatrene’ gurnula u glavni krug kandidata za svjetski naslov, no Dalić je kazao kako to ne stvara pritisak igračima.

“Mi nemamo pritisak od drugih već od samih sebe. U skupini smo igrali sjajno, ali to ništa neće značiti ako to ne potvrdimo protiv Danske. Tri pobjede u skupini daju nam sigurnost i sampouzdanje, ali na to se više ne možemo stalno vraćati,” kazao je Dalić, ali i dodao:

‘Danska je za klasu bolja od Islanda’

“Naravno da takve prognoze gode jer smo prepoznati kao dobra momčad, ali to ništa neće značiti ako ne prođemo u četvrtfinale.”

Kazao je kako mu je utakmica protiv Islanda pomogla u pripremi ogleda protiv Danske, ali i dodao kako su Danci ipak klasa više.

“Bit će to drugačija utakmica. Obje reprezentacije igraju sličan stil, ali Danska je za klasu bolja. Imaju dobru defanzivu, dobre stopere i igrat će na duge lopte, ali mi moramo nametnuti svoj stil igre i kroz to tražiti pobjedu.”

Dalić je istaknuo kako je u prvom krugu svjetskog prvenstva Luka Modrić odigrao možda i najbolje i jedan je od kandidata za najboljeg igrača SP-a.

“Luka je igrao sjajno i bio bi najsretniji kada bi dobio nagradu jer bi to značilo da je Hrvatska napravila nešto veliko,” poručio je na kraju.