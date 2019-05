DALIĆ I GRAČAN SKLOPILI ‘DOGOVOR SVIH DOGOVORA’: Javio nam se izbornik i objasnio pozadinu toga te što to znači za Hrvatsku

Javio nam se izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske Nenad Gračan

Poznato je kako je U-21 reprezentacija taj posljednji filter prije prelaska u A reprezentaciju, odskočna daska za nastup u momčadi svjetskih doprvaka. Uvijek nam je u razgovorima, kad je bilo riječi o tome naravno, izbornik mlade reprezentacije Hrvatske Nenad Gračan govorio kako je mlada reprezentacija ta koja stvara igrače za A selekciju.

JAVIO NAM SE GRAČAN NAKON POVIJESNOG USPJEHA: Izbornika malo ‘ljute’ medijski napisi o drami u San Marinu; ‘Ne bih se složio s tim’

Pa se tako s izbornikom A selekcije Zlatkom Dalićem dogovorio da Josip Brekalo, Nikola Vlašić i Ćaleta – Car budu kandidati za otvaranje kvalifikacija za Euro 2020. protiv Azerbajdžana sutra u Zagrebu i u nedjelju protiv Mađarske u Budimpešti.

‘Dalić je bio vrlo korektan’

Objasnio nam je Gračan što to točno znači i o čemu se tu radi?

“Dalić je zaista bio vrlo korektan u svemu. Dok smo mi igrali kvalifikacije kad se igrao Kup nacija, nije bilo niti jednog igrača smatrajući da je prioritet da se plasiramo na Euro. Nema tu riječi zahvale, s obzirom da sam dosta tu u ciklusu i ako se uzme u obzir da se teško puštaju igrači koji se dignu u A reprezentaciju.

TKO JE DALIĆEVO SPASONOSNO RJEŠENJE ZA NOVI PROBLEM? ‘Kod nas je bio zapostavljen, a fantastičan je igrač’

Znači, ova tri nabrojana koja su sad na raspolaganju Daliću to su i zaslužili i sigurno da ćemo poslije ovog reprezentativnog termina sjesti za stol i razgovarati o tome da nam se ta tri igrača prepusti za nastup na EP-u. Tu neće biti problema zato što je Fifin termin kad igramo protiv Walesa prije nego što počne U-21 Euro. Znači, tu nema problema što se tiče izbornika. Sve je korektno, nemam ja što prepustiti nekome, izbornik Dalić može meni prepuštati igrače, ne ja njemu”, kazao nam je Nenad Gračan i nastavio:

GRAČAN ZA NET.HR O REALU, BAYERNU, ČUDESNOM LIVERPOOLU I OSPORAVANOM VATRENOM: ‘Lovren da je loš?! Ma dajte ljudi…’

‘Nemamo bazu, širinu i svaki igrač nam je bitan. Gradimo im – karakter!’

“Bio je korektan prema meni, prepoznao je i on to, bio je u procesu u mladoj reprezentaciji tako da zna kakve su to situacije, Imamo kvalitetnih igrača, dobrih pojedinaca, međutim, nemamo bazu, širinu i svaki igrač nam je bitan. Znate, svi koji su U-21 su talentirani, svi oni imaju svoje kvalitete. Međutim, ono što je vrlo bitno u svemu tome je taj karakter i na tome treba raditi. To nas je krasilo i na SP-u, to će nas krasiti čitave godine. Igrači koji dođu u A reprezentaciju držat će nivo, napredovat će i u klubu i u nacionalnoj momčadi. To je vrlo bitno i u tom smjeru ćemo nastaviti”, završio je Nenad Gračan.

Nema sumnje, Gračanovi mladi nogometaši na Euru će ove godine pokušati napraviti nešto slično kao Vatreni u Rusiji. A kad im se još pridruže Brekalo, Vlašić i Duje Ćaleta – Car iz A selekcije, bit će to momčad koju bi svaki trener htio voditi, momčad koja može napraviti ozbiljne stvari.