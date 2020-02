Korijen problema zapravo bi se, možda, mogao objasniti na dva načina

Ha, priznajte i većinu vas je prošle godine uhvatila neka blaža euforija kada ste vidjeli da bi hrvatska nogometna reprezentacija mogla dobiti legitimnog nasljednika Marija Mandžukića, odnosno, da je izbornik Zlatko Dalić konačno našao rješenje za poziciju napadača. Istovremeno su likovali navijači Dinama, njegova matičnog kluba u kojem se vrlo brzo probio do prve momčadi i nametnuo inače vrlo izbirljivom i pedantnom Nenadu Bjelici. Dominirao je u duelima, ta imao ih je više dobivenih od svih igrača u grupnoj fazi Lige prvaka, tukao se s braničima, proigravao suigrače, zabijao, spektakularno driblao, bacao navijače i komentatore u trans, donosio je važne pobjede u Ligi prvaka, u reprezentaciji… Ma jednostavno je bio hit-igrač!

Jasno vam je sada da pričamo o Bruni Petkoviću, napadaču Dinama i, za sada, još uvijek Dalićevom važnom adutu u reprezentaciji. No, primijetili ste vjerojatno da hvalospjeve o njemu pišemo u prošlom vremenu. Da, Petković je naglo iščeznuo, otprilike onda kada se Dinamo oprostio od Lige prvaka, a sve se intenziviralo ove zime kada se o njemu pisalo isključivo u kontekstu transfera u Barcelonu, gdje je, kada se sagleda trenutna situacija u kojoj je katalonski div odradio prisilan i preplaćen transfer napadača Martina Braithwaita izvan prijelaznog roka zbog nedostatka širine u napadu, vjerojatno i trebao završiti.

Korijen problema

Petković je nestao i to je itekakav problem i za trenera Nenada Bjelicu i za izbornika Zlatka Dalića. Bjelica ga je izbacio iz početne postave i posjeo ga na klupu, a o Dalić bi mogao po prvi put pogaziti svoje principe o hijerarhiji i postulatu “tko jednom uđe u reprezentaciju ne može samo tako iz nje izaći” i na koncu odstraniti Petkovića iz nacionalne vrste.

Korijen problema zapravo bi se, možda, mogao objasniti na dva načina. Prvo, Dinamo je ove zime ostao bez Danija Olma. Španjolac je, treba biti potpuno iskren, bio motor Bjeličina Dinama, pokretač gotovo svih akcija, tranzicijski najbolji igrač, savršen suigrač za Petkovića, a Bjelica nakon njegova odlaska još uvijek nije uspio uspostaviti sustav koji će biti jednako djelotvoran. Igra je podosta sporija, kreacija u zadnjoj trećini silno nedostaje, ne stvaraju se više niti približno onako opasne šanse kao kada je Olmo bio tu… Odražava se izostanak Olma na cijelu momčad, ali očito ponajviše na Petkovića.

Precizan razlog

Kažemo, Olmo je jedan razlog, više tehničkog tipa, ali postoji i drugi problem, puno opasniji problem. Naime, posljednje se vrijeme piše kako Petković ima, ha, određenih motivacijskih poteškoća. I nismo mi to izmislili niti fabriciramo situaciju, sam Nenad Bjelica je o tome govorio nakon utakmice s Interom u 23. kolu Prve HNL. Dinamo je s 3:2 svladao Inter, a Bjelica je tada na klupi ostavio Brunu Petkovića, Nikolu Moru i Amera Gojaka i kasnije je upitan za konkretan razlog. Odgovorio je ovako…

“Imamo kadar od 25 igrača, vjerujemo svima, svi igraju. Nekad igra Gavranović, nekad Kulenović, nekad Petković. Postoji trening na kojem se svatko može pokazati i dokazati i osigurati si šansu u prvih 11. Danas smo počeli s nekim drugim igračima koji su strpljivo čekali svoju šansu i opravdali su moje povjerenje. Na Petkoviću, Moru i Gojaku je da sljedeći put kad dobiju moju šansu, opravdaju povjerenje i da rade ono što momčad od njih zahtjeva. To je zadatak svih igrača”, kazao je Bjelica.

Dakle, preciziran je razlog zbog kojeg je Petković ostao na klupi. Bjelica indirektno veli kako se kod njega svi igrači moraju iznova dokazivati, kako nitko nema siguran status i kako nitko nije veći od ostatka ekipe. A s Petkovićem, očito ima oveći problem. Mislite da je ovo bio jedini put da Bjelica ističe Petkovića u ovakvom kontekstu. E pa nije baš.

Negativa

Bjelica je prije nekoliko dana gostovao na KIF-u kao predavač i tamo je gotovio o mentalitetu i karakteru nogometaša, a glavni mu je primjer bio Bruno Petković i to u negativnom kontekstu. “Kad vidite u novinama izjavu trenera ili igrača ‘ne smijemo podcijeniti protivnika’, znaš da ga je već podcijenio. Ako u naslovu stoji citat ‘ne bojimo se’, znači da se boje. Na temu stava ispričat ću nešto s naših zadnjih priprema u Rovinju… Dvije su ekipe igrale i krug prije kraja Petković kaže: ‘Nećemo izgubiti’. Nisam tada reagirao, ali kasnije sam mu poslao poruku: ‘Bruno, ‘nećemo izgubiti’ nije pristup pobjednika, pobjednik mora reći – ‘pobijedit ćemo’’. Drugi dan na treningu Petković kaže: ‘Samo da ne zabrljamo u zadnjoj seriji’. Opet isto. Nikad ne smiješ reći: ‘Ovo nije nemoguće’. Uvijek moraš razmišljati: ‘Ovo je moguće’. Ako želiš biti prvak. Tada sam mu prišao i rekao: ‘Sam sebi privlačiš negativu'”.

E sada, ovo posljednje što smo naveli u Bjeličinoj izjavi, ako se doista događa Petkoviću, ako je doista počeo privlačiti negativu na sebe, to onda može biti toksično. Toksično i za Dinamo i za reprezentaciju i za Bjelicu i za Dalića, ali ponajviše za njega osobno. Odigrao je Petković u posljednjih godinu i nešto dana pregršt izvanserijskih utakmica i za klub i za Vatrene, dokazao je da je trenutno uz Kramarića ponajbolji hrvatski napadač, ali ništa mu to ne vrijedi ako ne održi igru na istoj ili ako je moguće podigne ju na višu razinu. Petković više niti ne stagnira, stagnirao je tamo početkom zime, Petkovićeva forma sada je u padu, a to će značiti da će mu vjerojatno pasti i cijena, što se će se vjerojatno dogoditi svima u Dinamu zbog jesenske hiperinflacije potpomognute dobrim nastupima u Ligi prvaka.

Situacija s Dalićem

Bjelica ima rješenja za napad i u Mariju Gavranoviću i u mladom i nadobudnom Sandru Kulenoviću za kojeg već ionako svi pričaju da je najsličniji igrač Mariju Mandžukiću, ali svejedno mu ta “negativa” o kojoj priča očito zadaje puno glavobolja, jer, logično, da mu ne zadaje ne bi o njoj niti pričao. Petković je, spomenimo onako usput, najskuplji igrač Dinama i vrijedi 13 i pol milijuna eura, pa je jasno da treneru nije svejedno prebaciti ga na klupu, ali potez mu je u potpunosti opravdan.

Recimo, puno veći problem s Petkovićem imat će Dalić. On je za Dinamova napadača, koji je u kvalifikacijama za Euro zabio pet golova, kazao kako je Petković prema njegovu mišljenju najkompletniji hrvatski napadač. Daliću je Petković savršeno “sjeo” u ekipu, ali bio je to onaj “pobjednički”, “atomski” Petković. Liku koji je izgradio reprezentaciju i na koncu osvojio srebro na SP-u prvenstveno na temelju dobre energije, pozitivnog ramišljanja, skladnosti i harmoniji, koji je usred prvenstva u Rusiji odstranio pričuvnog napadača Nikolu Kalinića jer je ovaj prekršio disciplinu i počeo unositi nemir, možda neće trebati igrač koji, kako Bjelica kaže, privlači negativu na sebe. Ako Petković nastavi s ovom lošom formom, Dalić neće imati previše izbora pa makar morao, kao što smo kazali u uvodu, pogaziti neke svoje postulate i hijerarhiju.

Ima li solucije?

Naglasili bismo još samo nešto za kraj. Nitko više ne može i ne smije osporiti Petkovićeve mogućnosti, dokazao je da je vrhunski u svom poslu, ali sada je pitanje kako će se on nositi s tim. Hoće li poletjeti previsoko, odnosno je li već poletio previsoko? Treba li ostati skroman i ponizan? Treba li zatomiti taj svoj nemir ako uopće postoji i ponovo se “lomiti” da se dokopa prve momčadi? Treba li zaboraviti na one priče o ‘barcelonama’, o tome da je najbolji hrvatski napadač ili pak težiti tome da se taj transfer zaista ostvari i da dokaže da uistinu jest najbolji?

Problem je, dakle, u suštini detektiran. Stvar je mentaliteta, karaktera i nijanse će presuditi, ali sve je sada u Petkovićevim rukama. Bjelica mu je jasno sugerirao što od njega očekuje, što mora promijeniti, a posljedica toga vjerojatno će biti njegov status u reprezentaciji. Napadaču Dinama tek je 25 godina, tek je zagazio u najbolje nogometne godine, a preko noći je preselio na klupu i upitna mu je budućnost… Solucija? Jednostavno je, da jednostavnije ne može biti – mora se trgnuti! Mora dokazati da je klasa jer ovako ispada da je prosječni napadač s povremenim bljeskovima ili ono definitivno najgore – “one season wonder”.