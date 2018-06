DALIĆ I BADELJ IZAŠLI PRED NOVINARE U ROSTOVU: Izbornik sjajno odgovorio na priče kako će Vatreni kalkulirati

Izbornik Zlatko Dalić izašao je posljednji put pred novinare na presici uoči utakmice s Islandom

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao je u ponedjeljak u 18 sati u Rostovu zadnju konferenciju za medije prije sutrašnjeg okršaja 3. kola skupine D protiv Islanda.

Susret Hrvatske i Islanda na rasporedu je u 20 sati, a sve je najviše zanimalo u kojem će sastavu istrčati Hrvatska i hoće li biti kalkulacija s obzirom da su Vatreni praktički već osigurali prvo mjesto i plasman u osminu finala. Očekuje se kako će Hrvatska zaigrati protiv Skandinavaca većim brojem rezervnih igrača u udarnih 11. Iz argentinskog i nigerijskog tabora dolaze pritužbe da Vatreni neće igrati s najjačim sastavom protiv Islanda…

“Došli smo tu da pobijedimo, da uzmemo tri boda, da ne primimo gol i da sačuvamo tu prvu poziciju do koje smo mukotrpno došli. Ne znam što komentiraju drugi, samo znam da mi vodimo računa samo o sebi, a što drugi komentiraju, to je njihov problem. Mi ne možemo kalkulitrati i da hoćemo! Prvi smo u grupi i mi ne biramo protivnika. Idemo po svoje prvo mjesto u grupi, nikakvih kalkulacija neće biti sigurno, pa što dragi Bog da. Mi vidimo po medijima da se priča naveliko o tome, ali po meni, to nije dobro, prvenstveno za onoga tko kalkulira, i to se kad tad vrati. Mi u stožeru, a govorim i za igrače, nikad nismo to ni spomenuli. Ponavljam, po meni to nije dobro i mi sigurno nećemo ulaziti u te kombinacije. Idemo na pobjedu”, najavio je utakmicu Zlatko Dalić i dodao:

“Teško je uspoređivati ovu generaciju i onu od prije 20 godina, sve je drugačije, pa i nogomet. Međutim, imamo sjajne igrače isto kao 1998., sjajan potencijal i ovi igrači možda igraju u većim klubovima. Svima nama je ta 1998. generacija ostala u lijepim uspomenama, naravno da želimo se približiti njima. Teško je ponoviti taj uspjeh, ali mi ćemo se potruditi da se čim više približimo njima”.