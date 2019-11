DALIĆ BI MOGAO PROFITIRATI… ILI IPAK NE? Slovaci otkrili malo previše detalja o planu za rušenje Hrvatske. Ali…

Slovačka sigurno neće odigrati onako mlitavo kao u prvoj utakmici

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu na Rujevici dočekuje Slovačku u ključnoj i posljednjoj utakmici za plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine. Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Slovaka odigrala vjerojatno najbolju utakmicu otkad ih vodi Zlatko Dalić i na gostovanju u Trnavi rastavili su protivnike s čak 4:0.

Mogu li ponoviti isto? Ne vidimo zašto ne, ali jedno je sigurno, Slovačka sigurno neće odigrati onako mlitavo kao u prvoj utakmici. Hrvatska je kroz kvalifikacije već pokazivala slabosti, ta već u sljedećoj utakmici nakon Trnave kiksali su protiv fenjeraša skupine, Azerbajdžana. Slovaci će vjerojatno drastično promijeniti pristup, a o tome su, pomalo iznenađujuće, dosta otvoreno govorili njihovi reprezentativci.

Slovak otkrio detalje

Zvijezda Intera i stoper Slovačke, Milan Škriniar bio je vrlo konkretan pri komentiranju segmenata koje bi njegova momčad trebala popraviti, odnosno, kako bi mogli odigrati protiv Hrvatske.

“U odnosu na prvi dvoboj s Hrvatskom koji smo odigrali očajno moramo promijeniti praktički sve. U obrani moramo čvršće i agresivnije. Te dvije stvari su nam u prvom susretu nedostajale. Moramo to promijeniti. Napad? I napadači će morati pokazati puno više, ali sve počinje od nas u obrani. Mi moramo odigrati dobro, a napadači moraju biti prva linija obrane. Samo zajednički možemo podići igru na višu razinu”, komentirao je Škriniar.

Umne igre? Ili…

Marek Hamšik bio je nešto odmjereniji i pažljiviji. “Hrvatska ima širok kadar i nekoliko igrača koji mogu zamijeniti odsutne. To im vjerojatno neće biti problem. Možda nam je manja prednost ta što ćemo igrati na manjem stadionu u Rijeci”, rekao je, a zatim kratko komentirao spremnost svoje momčadi na novo suočavanje s doprvacima svijeta.

“Mi nismo jaki poput Hrvatske i znali smo da ćemo se do kraja boriti za plasman na Euro. Sada igramo za sve ili ništa. Moramo se pripremiti i istrčati na travnjak potpuno spremni. Tamo nam neće biti lako. Znamo protiv koga igramo. Oni su svjetski doprvaci. Moramo odigrati iznadprosječno ako mislimo uzeti bodove”, rekao je Hamšik.

E sada, Slovaci su bili dosta konkretni. Iz Škriniarovih izjava možda se može iščitati da bi njegova momčad mogla igrati presing i to visoki, jer spominje neaktivnost napadača i napad kao prvu liniju obrane, a opet tvrdi kako bi obrana morala biti agresivnija, što znači da će intenzitet utakmice biti vrlo visok. No, katkada, kada igrači ili treneri ovako istupaju s nešto detaljnijim opisima taktike, na terenu zna biti u potpunosti drugačija priča, pa na kraju ove najave ispadnu tek umne igre. No, vjerujemo da su Dalić i njegovi skauti dobro odradili posao.