DALIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O ŠUKERU I SAVEZU: ‘Nisam bio zaštićen od HNS-a, a oni trebaju štititi instituciju izbornika’

Dalić progovorio o ostanku na klupi, HNS-u i ponudama koje je dosad dobio

Zlatko Dalić u velikom je intervjuu otvorio dušu reporteru Nove TV Milanu Stjelji. Izbornik svjetskog doprvaka mogao bi napustiti klupu Vatrenih nakon najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

Ostaje li na klupi?

“Moj ugovor traje još dvije godine, tako da je tu sve čisto i jasno, ali rekao sam da ću o svemu tome malo razmisliti i donijeti odluku što i kako dalje u mojoj karijeri. Ima puno stvari koje su ‘za’, a neke za ‘ne’, ali živim svoje najljepše dane, moje trenerske karijere nakon ovog sjajnog rezultata. Mislim da nije sad vrijeme da o tome (odlasku) govorimo. Želim još malo uživati u ovim trenucima, u ovom mom snu, da me još nitko ne probudi.”, rekao je Dalić.

Problemi s ostankom

“Neke mi stvari nisu bile sjele, ali sam ih prešutio zbog SP-a. Pa dobro, rekao sam da je to moja želja, moje razmišljanje i moje odluke koje sad preispitujem, kad sam vidio što se dogodilo u Hrvatskoj nakon povratka iz Rusije i koliko emocija i koliko sreće u ljudima, jedinstva u hrvatskom narodu. To mi sigurno daje za pravo da se veselim i dalje i da budem izbornik hrvatske reprezentacije.”, istaknuo je.

Argumenti protiv

“Stvari o kojima sam šutio i od kojih sam se povukao. To su bile stvari koje meni uopće nisu legle proteklih par mjeseci, ali mislim da sad nije potrebno o tome razglabati i govoriti. To je u meni i znam što se događa i to je ono što mene sad malo koleba u svemu tome, jer jednostavno neke mi stvari nisu bile sjele, ali sam ih prešutio zbog svjetskog prvenstva. Sve u svemu, uspjeh hrvatske reprezentacije, srebro… mislim da je veće od srebra ovo što se događa u Hrvatskoj.”

Kritike HNS-u

”Nema nikakvih kritika, ja samo kažem svoj stav, svoje mišljenje, ono što je u meni. Neću nikakvu borbu, nikakav fajt. Ovo je vrijeme mojeg uživanja. Ne držim fige u džepu nego kažem ono što me muči i što me mučilo šest mjeseci i to sam iznio van. Ništa drugo nemam i nikakvu kritiku na nekog drugog, a ono što je u meni, ja sam odlučujem o svojoj sudbini. Nisam bio zaštićen od HNS-a, treba štititi instituciju izbornika”

Donijet će odluku

”Nema nikakve potrebe, nema nikakve žurbe. Eto, more, odmaranje, uživanje. Kažem, niti je ovo sad toliko važno i bitno, nego samo treba uživati u ovim trenucima, u uspjehu hrvatske reprezentacije, sve zasluge igračima, mojem stožeru. Ovo drugo što mene muči, to je moja stvar.”, mirno je rekao Dalić.

Ima ponude

”Konkretno, u ova dva dana sam dobio ponudu od četiri reprezentacije, ali mene to ne zanima. Zanima me samo Hrvatska, zanima me samo što će biti ovdje, ali kažem, želim imati svoj status, svoj mir, da ne moram stalno biti u oprezu da mi netko radi s leđa. To je ono što mene zanima i to je cijeli plod mojih razmišljanja. Nisam opterećen nikakvim ponudama. One će biti i dalje, jer ja sam u ovom trenutku drugi trener svijeta. Ne može biti bolje.”

Thanks to my assistants!!! pic.twitter.com/p1aLo6LOy1 — Zlatko Dalić (@DalicZlatko) July 19, 2018

Azija uvijek opcija

”Uglavnom Azija. To je nebitno, nevažno. Svatko od nas dobiva neke ponude i na kraju krajeva to je naš život, to je tako u životu. Ponude dolaze, nekad budu konkretne, nekad ne. Ponovit ću, imam ugovor još dvije godine s HNS-om i kažem, o tome ću sam razmisliti.”, poručio je.

Želi raditi u velikom klubu

”U svakom slučaju bih htio doći u Europu i raditi u velikom klubu u Europi i stalno sam rekao i ponavljam da hrvatski treneri imaju mjesta u tim klubovima, jer smo to pokazali svojim radom. Nažalost, teško dobivamo takve šanse, evo sad najnovija je Niko Kovač u Bayernu, fantastično. Sigurno je da bi nekoliko hrvatskih trenera moglo voditi i Barcelonu i Real i da je to ono što mi možemo dobiti, ali vidjet ćemo što će biti. Moja ambicija je voditi jedan velik klub u Europi. Hoće li to biti ili ne, nisam s tim opterećen.”, neopterećeno je zaključio priču.