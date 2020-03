Nakon te utakmice puno toga je krenulo po zlu, a uskoro je u javnost stigla vijest da je pola momčadi Valencije pokupilo koronavirus

U širanju koronavirusa u Italiji veliku u logu imala je – nogometna utakmica. Nažalost, nije se pravodobno reagiralo uoči utakmice Atalante i Valencije u Ligi prvaka, a posljedice se osjete i danas.

Na tribinama je tijekom te utakmice bilo oko 40 tisuća gledatelja, a podsjetimo se da je upravo prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj bio mladić koji je stigao sa San Sira.

Gomez: ‘Olako smo shvatili situaciju’

Čitavu tu situaciju prokomentirao je i kapetan Atalante Alejandro Papu Gomez.

“Od početka nije bilo dovoljno opreza i svi smo olako shvatili sve to. Mislili smo da je to neka obična gripa i vodili smo normalan život, ali kad su ljudi počeli umirati… E, onda je zavladala panika i strah. Neki su na San Siru te noći zaraženi i svi smo samo mogli čekati i nadati se da nećemo pokazivati simptome”, rekao je kapetan Atalante u razgovoru za Sky Sports.

Nakon te utakmice puno toga je krenulo po zlu, a uskoro je u javnost stigla vijest da je pola momčadi Valencije pokupilo koronavirus.

“Igrati te dvije utakmice s Valencijom u Ligi prvaka bilo je užasno. Nije bilo nikakvih provjera u Valenciji i svi su bili opušteni. Uvjeren sam da situacija danas u Bergamu ima dosta veze s utakmicom na San Siru. Bio je veliki broj navijača iz Bergama na stadionu te noći”, zaključio je Papu Gomez.

Potvrdio i stručnjak

O tim ogromnim propustima oglasio se nadavno i talijanski imunolog Francesco La Foche koji je za Corriere dello Sport:

“Bio je to vrhunac kolektivne euforije u jedinstvenoj sezoni za ovaj klub. Okupljanje tisuća ljudi koji su tek koji centimetar jedni od drugih i koji se grle, viču… Sve je to moglo doprinijeti širenju virusa. Utakmica se igrala u Milanu jer stadion Atalante ne ispunjava uvjete za susrete Lige prvaka. Pretpostavljam da mnogi nisu željeli propustiti utakmicu ako su imali karte, čak i ako su dobili povišenu temperaturu. Bila je ludost igrati utakmicu s publikom, ali tada to nije bilo dovoljno jasno. Danas bi to bilo nezamislivo”, rekao je La Foche,

