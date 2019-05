TRENUCI CASILLASOVE BORBE ZA ŽIVOT I NJEGOVA SUROVA STVARNOST: ‘Da mu se to dogodilo kod kuće…’

Španjolski kardiolog Juan Antonio Corbalan tvrdi kako veliki Iker više neće zaigrati nogomet

Jedan od najboljih vratara svih vremena, legendarni 37-godišnji Iker Casilas, više neće stati na gol te mu je profesionalna karijera – gotova! To je, naime, kazao liječnik u Portu a sve je otkrio Ikerov menadžer Carlo Cutropía u programu “El Partidazo de Cope”, prenosi madridski AS.

Iako Casillasov agent tvrdi da bi se Casillas mogao vratiti na teren, ugledni španjolski kardiolog Juan Antonio Corbalan se ne slaže s njim. On je u svojim prognozama prilično jasan i tvrdi kako veliki Iker više neće zaigrati nogomet.

“Iker se neće moći više baviti profesionalnim sportom nakon što je doživio infarkt miokarda. Moći će voditi normalan život, ali njegova je karijera završena”, kazao je Carlo Cutropía i opisao što se dogodilo na treningu:

‘Da mu se to dogodilo kod kuće, posljedice bi bile nepredvidive’

“Bio je na treningu kad je osjetio intenzivnu bol i pritisak u prsima, ustima i ruci. Odmah su ga liječnici u klubu odveli u bolnicu, gdje su mu to rješili i povratili ga u stabilno stanje.

“Nikad nisam vidio bilo kakve simptome kod njega. Imao je sreću da se to dogodilo pred liječnicima Porta, jer da mu se to dogodilo kod kuće, posljedice bi bile nepredvidive. Ne, nije se srušio, osjećao se loše ali nije znao što se s njim događa. Nije znao da ima akutni myocardialni infarkt”, objasnio je Carlo Cutropía i dodao:

“Već sad je onakav kakvog ga znamo. Šali se, on je borac i zašto ne bi igrao ponovno?! Ovo je važnije od Svjetskog prvenstva, ovo je najveća pobjeda njegovog života, veća od ijedne utakmice koju je odigrao, pobijedio… Iker je napravio obranu života. Obranio je svoj život, u pravom smislu te riječi”.

U srijedu ujutro hitno zaprimljen u privatnoj bolnici u Portu

Casillas je u srijedu ujutro hitno zaprimljen u privatnoj bolnici u Portu. Liječnici su nakon pregleda utvrdili da je vratar Porta doživio srčani udar. Kako javljaju Portugalci, Casillas se nije dobro osjećao nakon treninga nakon čega je hitno prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili kako je doživio infarkt. Odmah je operiran i doveden u stabilno stanje.

Brojne poruke podrške

Tijekom dana su mu pristizale brojne poruke podrške sportaša i poznatih osoba a neki navijači Porta okupili su se pred vratima bolnice.

Hrvatski kapetan Luka Modrić, s kojim je igrao u Madridu od 2012. do 2015., također je preko Twittera uputio podršku Casillasu uz riječi “drži se prijatelju”. Objavio je ondje fotografiju s utakmice Hrvatske i Španjolske s Europskog prvenstva gdje su njih dvojica zagrljeni.

Casillas je 2015. prešao iz Real Madrida u Porto s kojim je 20. ožujka potpisao novi ugovor do ljeta 2021. godine. Porto je priopćio kako neće nastupati do kraja sezone. Do kraja su ostala još tri kola u kojima će drugoplasirani Porto nastojati sustići vodeću Benficu koja mu bježi dva boda. Casillas je ove sezone upisao 42 nastupa i primio 35 golova, te je branio u četvrtfinalu Lige prvaka gdje je od Porta bio bolji Liverpool.