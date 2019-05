CVITANOVIĆ UVJEREN U OSTANAK U PRVOJ LIGI, PERKOVIĆ ZADOVOLJAN: ‘Odigrali smo kako smo htjeli’

Šibenčani su odigrali dobru utakmicu. Nije bila prekrasna, ali u nekim trenucima se činilo da bi domaća momčad mogla i do pobjede. No, iako će na Drosini morati juriti pobjedu, neće to za njih biti nemoguća misija

Prva utakmica doigravanja za Prvu HNL između Šibenika i istre mogla bi se nazvati uspješnom za goste koji su na Šubićevcu u remiju 1:1 osigurali prednost gola u gostima za uzvratnu utakmicu u Puli. Uvjeren u opstanak u Prvoj HNL uvjeren je i strateg Puležana Igor Cvitanović.

“Znali smo da Šibenik neće igrati ofenzivno kao u 2. ligi, da će pokušati napraviti nešto preskakanjem igre. Bilo je par problema, ali mi smo imali najbolju priliku utakmice, mogli smo dovesti utakmicu u mirnije vode, ali čeka nas još 90 minuta. Hoće li Šibenik biti ofenzivniji u uzvratu? Ne znam. Znam što mi želimo, igramo u Puli i želimo pobjedu”, rekao je trener istre za HNTV nakon utakmice.

ISTRA NAPRAVILA VELIK KORAK KA OSTANKU U PRVOJ HNL: Šibenik će na Drosini morati odigrati sjajnu utakmicu

Šibenčani su odigrali dobru utakmicu. Nije bila prekrasna, ali u nekim trenucima se činilo da bi domaća momčad mogla i do pobjede. No, iako će na Drosini morati juriti pobjedu, neće to za njih biti nemoguća misija.

“Utakmica je bila očekivana. Zadovoljan sam jer smo odigrali kako smo htjeli. Morali smo biti oprezniji, defenzivno smo stajali kompaktno i čvrsto, Istra nam nije stvorila puno prilika. Vjerovali smo da ćemo imati neke prilike prema naprijed, to se i dogodilo”, rekao je nakon utakmice trener Šibenika Borimir Perković za HNTV.

O posljednjem mjestu u prvoligaškom društvu odlučivati uzvrat u Puli koji će biti odigran u ponedjeljak, 3. lipnja, na stadionu Aldo Drosina, s početkom u 19 sati.