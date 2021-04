‘Gerard Piqué ekstremno je protestirao sucu Manzanu a tenzije su se preselile i u tunel’

Subotnji El Clasico u Madridu u kojem je domaći Real s 2:1 pobijedio Barcelonu bio je vrlo vatren. Pojedinci iz redova poražene momčadi bili su ljutiti na glavnog suca utakmice Jesusa Gila Manzana kojem su zamjerali što nije svirao jedanaesterac u njihovu korist pred kraj ogleda, ali i što je susret produljio za samo četiri minute.

Naval smirivao situaciju

Stoper Barce Gerard Pique koji nije niti nastupio u ogledu bio je najglasniji i poslije posljednjeg sučevog zvižduka krenuo u raspravu sa sucem tražeći svoju pravdu. Priča tu nije stala jer verbalni sukob nastavljen je u tunelu prema svlačionicama stadiona Alfredo di Stefano.

Madridska Marca piše kako je klupski delegat Barcelone Carlos Naval morao razdvojiti dvojac kako ne bi došlo do ozbiljnijeg sukoba, a Piquea je pokušao i potjerati u svlačionicu.

“Pale su teške riječi, Gerard Piqué ekstremno je protestirao sucu Manzanu a tenzije su se preselile i u tunel”, navodi Marca. Tenzije koje je kapetan Real Madrida Sergio Ramos pokušao ublažiti, koji je poput ostatka svojih suigrača bio jako iznenađen bijesom Barcelone općenito, a posebno onim što se dogodilo u tunelu. On kao i ostali Kraljevi smatraju kako revolt Barce nije normalan da se tako izrazimo, jer sudačke odluke, prema njima, nisu utjecale na pobjednika, tj da njegove odluke nisu imale nikakvog značaja na ishod susreta.

Iznenađeni Madriđani

Stoga, Madriđani su ostali iznenađeni što je Pique nakon toga u tunelu nastavio dobacivati i prigovarati Manzanu zbog odluka koje je smatrao spornima tijekom susreta, jednostavno se nije mogao smiriti.

No, to nije sve. Marca navodi i da su se Barcelonini igrači vrlo ružno ponašali u ophođenju sa sucem te da je sve eskaliralo do te mjere da je ono što je bilo viđeno na travnjaku u subotu bilo tek djelić većeg sukoba. U sve su se morali umiješati i Realovi igrači kako bi smirili situaciju i kako ne bi došlo do još gorih scena, ne daj Bože i fizičkog obračuna.