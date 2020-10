Hrvatski nogometni reprezetnativac i prvotimac Milana Ante Rebić na prisilnom je odmoru otkad je na utakmici protiv Crotonea zaradio pomalo zastrašujuću ozljedu lakta.

Rebić je u fazi oporavka, trebao je nastupiti za Milan u derbiju s Interom, no nije se ni to dogodilo. A ne izgleda dobro ni njegova situacija u ovom trenutku.

Iz Italije su stigle vijesti da je trener Milana Stefano Pioli izostavio Rebića iz sastava od 22 igrača koji će igrati u četvrtak protiv Celtica. Nije tu riječ ni o čemu drugom, nego o činjenici da Ante nije još spreman za nastup.

Milan have released their squad list for their #UEL clash against Celtic. Injured Hakan Calhanoglu and Ante Rebic are still out of action, Leo Duarte has tested negative for Covid but won’t travel to Scotland. https://t.co/z5jFeNtflu #CelticMilan #ACMilan #Milan pic.twitter.com/FTnqq7tCyh

— footballitalia (@footballitalia) October 21, 2020