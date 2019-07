Lionel Messi opet je ostao bez trofeja. Njegova Argentina pala je u polufinalu Copa Americe

Brazil je pobijedio Argentinu 2-0 u polufinalu Copa Americe, Lionel Messi pogodio je vratnicu udarcem iz voleja, a nakon utakmice poludio je na suđenje, o čemu više možete pročitati – OVDJE. Po mnogima najbolji igrač svih vremena, bar ako gledamo samo klupski nogomet, Lionel Messi opet je ostao bez trofeja. Njegova Argentina pala je u polufinalu Copa Americe.

MESSI SKANDALOZNO UDARIO NA SUCE NAKON UTAKMICE: ‘Sudili su us***a igranja rukom, us***e prekršaje i us***e penale!’

Argentina je na Copi daleko i dogurala kako je krenulo

Kako je krenulo u skupini, Argentina je na Copi daleko i dogurala. S četiri boda jedva su se ugurali u drugi krug, ali Messi je, ipak, imao samo riječi hvale za svoje suigrače. Najbolji igrač svoje generacije ponovno je, tako, ostao bez seniorske reprezentativne titule. Tako se nogometni čarobnjak našao u središtu pisanja medija u kontekstu gubitnika u dresu Argentine.

Messi gubitnik? To tako čudno zvuči, ali kad pogledamo njegove nastupe za reprezentaciju, nikad ništa nije osvojio. Britanski tabloid Daily Mail donosi u svom pisanju sva Messijeva razočaranja ikad, pa navodi 2007. na Copi, SP 2014. i poraz u finalu od Njemačke, 2015. godinu, i opet nastup na Copa America 2016., te SP u Rusiji 2018. i Copu 2019. godine.

‘Kad jednog dana objesi svoje kopačke o klin, mogao bi žaliti za jednom stvari’

“Kad Lionel Messi jednog dana objesi svoje kopačke o klin, mogao bi žaliti za jednom stvari. Zvijezda Barcelone osvojila je četiri lige, tri FIFA klupska Svjetska prvestva, 10 naslova La Lige i šest Copa del Rey-a – osiguravajući i stvarajući neke od najupečatljivijih vrhunaca u povijesti nogometa. On je nedvojbeno najveći igrač koji je ikada igrao ovu igru ​​nakon što se najavio na svjetskoj pozornici u Barceloni sa svojim prvim golom sve do 2005. godine. Argentinac je za Barcelonu postigao suludih 600 golova, a njegova blistava prisutnost na najvišoj razini igre dovela ga je do osvajanja nevjerojatnih pet Zlatnih lopti.

‘Nešto nedostaje u Messijevoj zlatnim vitrinama i tako će za sad i ostati’

Ali, nešto nedostaje u Messijevoj zlatnim vitrinama i tako će ostati i nakon više srčanih udara za Argentinu u ovom polufinalnom dvoboju. Argentina je izbačena u polufinalnoj fazi Copa America, izgubivši s 2-0 protiv Brazila, nakon što su zvijezde Premier lige Gabriel Jesus i Roberto Firmino osigurali finale. Poraz osigurava to da Messijevo dugo čekanje na veliku međunarodnu čast u dresu reprezentacije Argentine još traje i da njegovo vrijeme istječe”, stoji u pisanju Engleza, dok ugledni američki ESPN donosi:

“S vremena na vrijeme bilo je više topline nego svjetla, a bilo je i trenutaka kad je sudac Roddy Zambrano izgledao izvan svoje kvalitete i na rubu gubitka kontrole. No, barem su nokaut faze natjecanja 2019. Copa America podigle krv i grmljavinu, s tim da su dvije momčadi u ovom dvoboju htjele napadati, a drama nije bila ograničena na okrutno, jeftino finale izvođenja jedanaesteraca. Stari južnoamerički rivali Brazil i Argentina proizveli su utakmicu za pamćenje. Na kraju, Brazil je bio predvidljiv 2-0 pobjednik, ali Argentina ih je gurnula mnogo dalje nego što je većina očekivala.

Nakon utakmice za treće mjesto započinje novo razdbolje

Argentina je rasla tijekom cijelog natjecanja. Nakon poraza od Kolumbije zaigrali su bolje s osnovnom idejom o tome što pokušavaju učiniti i što moraju raditi u igri Prvobitna zamisao čuvara Lionela Scalonija – brzih prijelaza na krila – nikada nije bila smještena na stranu u kojoj je Lionel Messi vodeći igrač. Tijekom turnira, momčad je počela razvijati igru prolaska kroz sredinu, a u Belo Horizonteu protiv Brazila, oni su proizveli daleko najbolji prikaz i pružiloi daleko najbolju predstavu na turniru, i kao posljedica postupnog razvoja izgubili su utakmicu. Ovaj poraz nije katastrofa za Argentinu, jer oni sigurno nisu poniženi. Scaloni je pomoćni trener koji je obnovio starenje prve momčadi.

Nakon utakmice za treće mjesto u subotu, započet će novo razdoblje, bit će izabran novi trener i pokrenut će se novi projekt u reprezentaciji Argentina, s Messijem ili bez njega? Vidjet ćemo… No, jedno je sigurno. Ukoliko ne osvoji ništa s reprezentacijom, za dio javnosti nikad neće biti najveći svih vremena zbog toga što ništa nije napravio s reprezentacijom Argentine, nego će više nositi titulu i predznak najvećeg nogometaša svog vremena.