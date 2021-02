ČUDESNI ANTE REBIĆ ZABIO DVA GOLA U 69 SEKUNDI: Ibrahimović se upisao u nogometnu povijest, Mandžu milimetri dijelili od prvijenca

Genijalni švedski napadač Zlatan Ibrahimović u nedjelju je u susretu svog Milana i Crotonea postigao svoj 500. klupski gol u karijeri u 30. minuti, nakon minijature igrača Milana u kojoj je sudjelovao i Ante Rebić koji je odigrao briljantnu utakmicu sva dva gola u 69 sekundi, i tako došao do 4. u Serie A. Mario Mandžukić ušao je u drugom dijelu i skoro zabio prvijenac, a Ibra je na kraju stao na svom 501. klupskom golu. No, idemo redom.

Hrvatski napadač u akciji kod 1:0 izašao je na šesnaest metara i odigrao povratno, ali svojim je kretanjem omogućio Leao i Zlatanu da uđu u svoju akciju, šemu, naprave višak na kratkom, malom prostoru na Zlatana koji je to na kraju i zabio.

OVDJE pogledajte taj trenutak.

Mario Mandžukić ušao je u igru u 77. umjesto Ibre, dok je Rebić izašao isto u 77. zajedno s Ibrom. Jens Petter Hauge zamijenio je Rebića čiji drugi gol iz poluvoleja pogledajte – OVDJE.

Mandžo je u 86. mogao zabiti gol, svoj prvi u dresu Milana u kojem igra tek svoje prve minute praktički, ali Djoji mu je skrenuo udarac na samoj crti.

🗣 @Ibra_official at half-time…

💬 "Goal 500? It means that I have scored a few goals in my career, the important thing is to continue, to help the team in the best way. My job is to create situations to score. We have to take advantage of the opportunities when they come." pic.twitter.com/uwHCaQC3l3

— SempreMilan (@SempreMilanCom) February 7, 2021