ČUDESNI HAALAND SLOMIO SEVILLU I ODVEO BORUSSIJU U ČETVRTFINALE: Raktić ušao u završnici i asistirao za izjednačenje

Nogometaši Borussije Dortmund probili su se po sedmi put u klupskoj povijesti u četvrtfinale Lige prvaka odigravši u uzvratu na svom stadionu sa španjolskom Sevillom 2-2 (1-0).

NEVJEROJATNI ERLING HAALAND ISPISAO POVIJEST U LIGI PRVAKA: Nikome nikad ovo nije pošlo za rukom

Oba pogotka za domaću momčad postigao je norveški stroj za golove Erling Haaland. Za vodstvo je pogodio u 35. minuti, a u 54. minuti je iz ponovljenog kaznenog udarca udvostručio Borussijinu prednost. Sevilla je golovima En Nesyrija uspjela izbjeći poraz. Marokanac je u 69. minuti bio precizan iz kaznenog udarca, a nakon ubačaja Ivana Rakitića iz kuta pogodio je za 2-2 u šestoj minuti sučevog dodatka. No, to nije bilo dovoljno Sevilli za produžetak, nakon što je u prvom dvoboju Borussija slavila s 3-2.

Rakitić je za Sevillu igrao tek od 86. minute.

S kapitalom od 3-2 iz prve utakmice, nogometaši Borussije mogli su si dopustiti da na početku utakmice prepuste posjed lopte gostima i čekaju svoju priliku iz kontranapada. No, Sevillin pritisak je već rano mogao rezultirati vodstvom, kad je Ocampos u 3. minuti pucao s ruba kaznenog prostora, ali je njegov šut išao ravno u domaćeg vratara Hitza.

Sevilla je najbliže pogotku stigla u 18. minuti, kad je Suso ušao s desne strane u kazneni prostor, imao prilično čistu situaciju, ali je mrežu pogodio s vanjske strane.

I dok je Sevilla svoje prilike i poluprilike promašivala, domaćoj momčadi je u 35. minuti bila dovoljna jedna situacija u kojoj su isprovocirali gubitak lopte Sevillinih igrača u njihovoj polovici te u tri poteza došli do vodećeg pogotka. Dahoud je izbacio Reusa na lijevom krilu, a Borussijin kapetan je poslao prizemnu loptu u sredinu, gdje je već čekao Erling Haaland i pospremio loptu u mrežu.

Tako se 20-godišnji Norvežanin izjednačio s Ole Gunnarom Solskjaerom kao najboljim strijelcem iz ove skandinavske zemlje u utakmicama Lige prvaka. Jedina razlika je što je Haaland za 19 pogodaka trebao samo 14 nastupa, a današnji trener Manchester Uniteda je trebao 77 utakmica.

Erling Haaland had a direct hand in all 5 of Borussia Dortmund’s goals across both legs vs. Sevilla, scoring 4 and assisting 1.

Unbelievable. 🇳🇴 pic.twitter.com/13CeUnElwH

— Statman Dave (@StatmanDave) March 9, 2021