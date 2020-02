ČUDESNA TRANSFORMACIJA BILIĆEVE EKIPE: Bili su u crnoj seriji i do grla u problemima, a evo kako ih je hrvatski trener izvukao

WBA je konačno prekinuo crnu seriju koja je trajala još tamo od prosinca prošle godine

Nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi Slaven Bilić, vratili su se na pobjedničke staze nakon što su u susretu 32. kola Championshipa na gostovanju pobijedili Reding sa 2-1 povećavši prednost pred Leeds Unitedom na šest bodova. Nakon što je sedam kola bila bez pobjede, Bilićeva momčad ponovo juri prema plasmanu u Premiership spojivši tri pobjede u nizu pri čemu dvije na gostovanjima.

Domaćin poveo u 11. minuti golom Georgea Puscasa iz jedanaesterca. Izjednačio je Matheus Pereira u 26. minuti, a pobjedu gostima donio je Kyle Bartley u 49. minuti na asistenciju Filipa Krovinovića. WBA sada vodi sa 62 boda, šest više od Leeds Uniteda i Fulhama, dok Brentford i Nottingham Forest imaju po 54 boda.

“Čak smo mi njih u zadnjih 15 minuta stiskali i igrali samo na njihovoj polovici. Jedina negativna strana ove utakmice je da smo puno ranije trebali osigurati pobjedu jer smo imali jako puno šanse. No, jako sam zadovoljan našom igrom”, izjavio je Slaven Bilić nakon nove pobjede.

Kraj crne serije

WBA je konačno prekinuo crnu seriju koja je trajala još tamo od prosinca prošle godine pa sve do početka veljače. Bilić je sada upisao treću pobjedu za redom, a u tri je susreta WBA skupio čak 54 udarca na gol, a šest ih je realizirano.

“Neki udarci nisu bili dobri, kod nekih nismo imali sreće, neke su nam blokirali. Nema veze ako promašujemo, važno je da stalno pucamo na gol. To ti daje ritam i tempo i utjeruje strah protivnicima. S time sam prezadovoljan. Prije par mjeseci smo pobjeđivali, ali nismo toliko pucali po golu. Sad je dum, dum, dum, samo udaraj. Ne moraš čekati savršeni trenutak, moraš pokušavati. To je jako dobro”, naglasio je Bilić.

Do kraja prvenstva ostalo je još dosta, čak 14 kola, ali Bilić je dosta dobroj situaciji. “Ma, ništa još nije gotovo, ima još jako puno utakmica do kraja. No, ovo je jedini način: igrati od utakmice do utakmice i ne razmišljati o šest bodova prednosti ili bilo kakvoj prednosti”, zaključio je Bilić.