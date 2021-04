Manchester je na poluvremenu gubio 2:1 nakon pogotka Džeke, a onda je uslijedio furiozan preokret

Manchester United je na svom Old Traffordu na krilima fantastičnih Brune Fernandesa i Edinsona Cavanija stigao do uvjerljive 6:2 pobjede protiv Rome u prvoj polufinalnoj utakmici Europske lige. Portugalac i Urugvajac su postigli po dva gola uz po dvije asistencije te praktički odveli svoj sastav u finale. Sažetak utakmice i sve golove možete pogledati OVDJE.

Već je u 9. minuti Manchester stigao u vodstvo pogotkom Bruna Fernandesa. Crveni vragovi odigrali su sjajnu akciju, a na kraju je Cavani gurnuo sjajnu loptu u prostor za Fernandesa koji je elegantno potkopao i zabio za vodstvo svoje momčadi. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Kratko je trajalo to vodstvo Manchestera, doduše. Već je u 15. minuti za Romu poravnao Pellegrini s bijele točke. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

No nije to bilo sve. U 33. minuti ukazao se Edin Džeko. Bosanski “dijamant” zabio je za vodstvo Rome nakon ubojite kontre. Džeko se pobrinuo da ga Old Trafford dobro zapamti. Ovo mu je bio šesti gol u posljednjih pet nastupa na Old Traffordu. Džekin pogodak pogledajte OVDJE.

Furiozan preokret

Početkom drugog dijela Džekino je slavlje pokvario Cavani koji je zabio strašan pogodak za poravnanje, a kasnije i za totalni preokret Manchester Uniteda. Njegov pogodak za izjednačenje pogledajte OVDJE. a gol za vodstvo Manchestera i preokret pogledajte OVDJE.

Nastavio je Manchester gaziti Romu i u 70. minuti zabio je Bruno Fernandes svoj drugi pogodak na utakmici za visokih 4:2. Pogledajte njegov pogodak OVDJE. Kasnije je još jedan pogodak zabio Paul Pogba, Francuz je u 77. minuti pogodio na asistenciju Fernandesa za 5:2. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Pobjedu je potvrdio Greenwood na samom kraju susreta. Greenwoodov pogodak možete pogledati OVDJE.