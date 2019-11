CRNA MAGIJA PRODRLA U NOGOMET: Cijenjeni golgeter i prvak sablaznio: ‘Nisam ozlijeđen, a boli me. Znam tko baca uroke’

Tvrdi kako on zapravo nije zadobio ozljedu na posljednjoj utakmici svoje reprezentacije već je za to kriva vradžbina

Svašta smo do sada čuli, ali ovo spada zaista u kategoriju bizarno da bizarnije ne može. Pa ovako, nogometaš iz Sijera Leonea, Mohamed Buya Turay (24), koji trenutno igra u Djurgardensu na posudbi iz belgijskoj Sint-Trudena, sablaznio je javnost tvrdnjom da je za njegovu ozljedu kriva crna magija.

Turay, koji je inače najbolji strijelac aktualnog prvaka Švedske s 15 golova i šest asistencija na svom kontu, tvrdi kako on zapravo nije zadobio ozljedu na posljednjoj utakmici svoje reprezentacije protiv Lesota, već je za to kriva vradžbina.

Zna tko ga je začarao

“Protiv Lesota me nitko nije ozlijedio, nagazio niti udario. No, nakon utakmice sam počeo osjećati bol u palcu, što sam prijavio našem liječniku, ali on nije mogao otkriti uzrok. Na kraju su se bolovi proširili na cijelu nogu, pa sam nazvao obitelj da me odvede vidarici iz našeg sela koja se bavi alternativnom medicinom. Ona mi je rekla da sam stao na neku crnu magiju, koju je na mene bacila osoba koja mi želi uništiti karijeru. I još mi je rekla neka koristim alternativnu medicinu za oporavak jer mi liječnik neće moći spasiti palac ni karijeru”, rekao je napadač i zatim otkrio da čak i zna tko je to napravio te da će se s njim obračunati.

“Znam i tko je bacio crnu magiju na mene, ali neću javno otkriti, nego ću to sam riješiti”, rekao je u nimalo sarkastičnom ili šaljivom tonu napadač Turay.