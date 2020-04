Cristiano je svoje najbolje igračke dane proveo u Real Madridu, u čijim je redovima osvojio četiri Lige prvaka

Kako se odužilo ovo vrijeme bez nogometa, mnogi klubovi našli su se u financijskih dubiozama. Čak i oni najveći i najbogatiji moraju osmisliti način kako sačuvati financijsku stabilnost.

Neki režu plaće kako bi očuvali radna mjesta, a neki će biti prisiljeni rješavati se svojih najskupljih igrača. Tako je iz Italije krenula informacija da će se Cristiano Ronaldo vratiti u Real Madrid jer Juventus želi smanjiti troškove.

Nije ta priča bez temelja, Ronaldo je još uvijek obožavan na Santiago Bernabeuu, a i sam je rekao da se jednom želi vratiti u Real Madrid. Potvrdio je tu priču i njegov suigrač iz reprezentacije Jose Fonte.

“Znam da on voli Madrid, to je sigurno. Real je jedan od najvećih klubova na svijetu. Znam i da je ostavio mnogo prijatelja u klubu. Nije zalupio za sobom vratima. Ostavio je otvorena vrata se bi u Madridu i ne bi me čudilo da se vrati na Santiago Bernabeu”, rekao je FOnte u razgovoru za Talk Sport.

Pare nisu problem

Cristiano je svoje najbolje igračke dane proveo u Real Madridu, u čijim je redovima osvojio četiri Lige prvaka.

Financije ne bi smjele biti velika prepreka. Real je ipak jedini klub koji svojim igračima nije drastično smanjio plaće, već će ih srezati za samo 12-20 posto. Naći će se tu mjesta za najboljeg strijelca u povijesti kluba, ne brinite.