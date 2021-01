Nogometaši Juventusa pobjednici su talijanskog Superkupa, oni su u srijedu u Reggio Emiliji svladali Napoli sa 2:0.

Prvi pogodak za Juventus postigao je Cristiano Ronaldo u 64. minuti, a nakon što Insigne u 80. minuti nije iskoristio kazneni udarac za poravnanje, konačnih 2-0 postavio je Morata u petoj minuti sudačke nadoknade.

Za Juventus je ovo deveti naslov pobjednika u ovom natjecanju, a Cristiano Ronaldo srušio je jedan od najvažnijih rekorda u nogometu i sportu uopće.

Portugalac je ovom golom Napoliju postao najbolji strijelac u povijesti nogometa. Prestigao je slavnog Čeha Josefa Bičana, s kojim je do ove utakmice bio izjednačen.

BREAKING: Cristiano Ronaldo just became the greatest goalscorer in the history of football, with his 760th professional career goal.

An incredible achievement.

Congratulations @Cristiano. pic.twitter.com/pmZAiOAgRB

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 20, 2021