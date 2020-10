Jedan od najboljih igrača na svijetu Cristiano Ronaldo zaražen je koronavirusom. Portugalski nogometni savez potvrdio je loše vijesti, a ovo znači da Ronaldo neće sigurno biti u kombinacijama za utakmicu protiv Švedske.

Cristiano je napustio svoje suigrače iz reprezentacije te se nalazi u samoizolaciji dok se testovi ne pokažu negativni. Napadač portugalske reprezentacije nema simptoma i osjeća se dobro, javili su iz saveza.

BREAKING: Cristiano Ronaldo has tested positive for COVID-19 and has left the Portugal squad to isolate pic.twitter.com/L1evoykGZc

— B/R Football (@brfootball) October 13, 2020