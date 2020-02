‘Naravno da uvijek ima upita i ponuda, vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Francuska? Sve je moguće’

On je srećenoša za Rijeku. Uvijek kad je dosad zabio protiv Dinama, njegova je momčad pobijedila. Tako je bilo i jučer. Treći pogodak plavima, treća pobjeda… Antonio Mirko Čolak (26) junak je riječkog plasmana u polufinale Kupa Hrvatske. Tamo ih je odveo sjajnim trzajem glavom. Ona lopta koju nije zabio u Kranjčevićevoj sada je odsjela gdje želi i zagrijala promrzlu Rujevicu…

Jedan od najtraženijih eksponata riječke svlačionice

Kao i u završnici ljetnog mercata, Čolak je jedan od najtraženijih eksponata riječke svlačionice. Ovaj vrijedni napadač odradio je vrlo dobru jesen, na 16 utakmica u HNL-u postigao je osam golova i dodao četiri asistencije, proljeće je otvorio jučerašnjim pogotkom protiv Dinama, pa ne čudi interes za njegovim uslugama među klubovima sa zapada Europe.

Ljetos je bio blizu transfera u Francusku, sad bi u ovom zimskom prijelaznom roku mogla doći službena ponuda za otkup njegova ugovora. Kad njega o tome pitamo, on tajnovito i zagonetno šuti. Kaže da ponuda, kao i za svakog igrača koji zabija golove, ima ali i kako je on samo orijentiran na igre za Rijeku. No, golica nam maštu kad nam kroz smješak govori…

‘Francuska? Sve je moguće’

“To je stvar kluba, ja se s time uopće ne opterećujem. Naravno da uvijek ima upita i ponuda, vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Francuska? Sve je moguće”, kazao nam je Antonio Mirko Čolak i osvrnuo se na utakmicu protiv Dinama…

“Preživjeli smo buru, pobijedili, plasirali se u polufinale i to je najbitnije. Zbilja je bura bila jaka, uvjeti su bili iznimno teški. Ali, i mi i Dinamo imali smo iste uvjete i mi smo se u njima bolje prilagodili. Pripremali smo se na to. Mislim da smo bili bolji, manje smo griješili, bili smo čvršći. Na kraju krajeva, zasluženo smo pobijedili. Prolaz u polufinale Kupa je bez mrlje. Bili smo požrtvovni, borbeni, ginuli smo jedan za drugog. Imamo nekoliko ozlijeđenih igrača, Gorgon je bio bolestan. Po imenima možda i nije bila najbolja naša momčad protiv Dinama na terenu, ako ćemo baš analizirati u detalj, ali u takvoj situaciji vidi se tko je borac, na površinu izađe fighterski duh, zajedništvo, žrtva… Sve daješ u takvim trenucima, ideš do krajnjih granica. Moraš ići iznad svojih mogućnosti”, objašnjava nam Antonio Mirko Čolak i na činjenicu da su u prvom poluvremenu igrali niz vjetar, s vjetrom u leđima, a u drugom protiv vjetra, govori:

Vjetar radio probleme Dinamu u prvom poluvremenu, kao i Rijeci u drugom

“U prvom poluvremenu smo znali da, ako će njihovi obrambeni igrači ispucavati duge lopte, one će se vraćati i ja tu moram biti spreman na reakciju. Znali smo da moram kalkulirati, prosuđivati, procijenjivati situaciju na terenu, biti brz i opasan na loptu. Oni su imali teške lopte i teže su ih iznosili po zraku prema našoj polovici. Dilaver i Livaković imali su teške trenutke zbog tog vjetra u prvom dijelu, ispucane lopte su im se vraćale na njihovu polovicu igrališta. Bio sam spreman na grešku. No, smatram da smo iskoristili šanse i bili spremniji”.

Dan prije utakmice Riječani su trenirali u istim uvjetima, pod naletima orkanske bure. Koliko je i to utjecalo na pobjedu?

“Imali smo samo taj jedan pravi trening prije Dinama. Proteklog vikenda igrali smo protiv Lokomotive, onda smo imali regeneraciju, pa smo tek u utorak imali jedan trening. No, nije to sad da smo mi zbog toga bili puno spremniji od zagrebačkog sastava na uvjete. Ali, ipak smo se bolje prilagodili od njih.

Simon Rožman imao i kadrovskih problema

Rijeka je u nastavak sezone krenula s 1:2 porazom od Lokomotive što nije bilo baš poticajno pred dolazak hrvatskog prvaka. Pragmatični slovenski trener Simon Rožman imao je i kadrovskih problema, pa se u Rijeci i nije osjećao nekakav veliki optimizam. No, čini se kako je taj poraz protiv Lokomotive učinio svoje, probudio igrače Rijeke za Dinamo…

“Naravno da je, analizirali smo tu utakmicu, vidjeli smo da možda i pristup nije bio takav kao jučer. Bili smo daleko od onog protiv Dinama. Nismo si smjeli dopustiti tako odigrati protiv Dinama. Mi kad smo pravi, svakom nas je teško pobijediti”.

‘Počeli smo od nule u ovom proljetnom dijelu sezone’

Imao je i Dinamo svojih izostanaka. Najnovija ozljeda Luke Ivanušeca čak je, barem privremeno, stopirala odlazak Marija Ćužea na posudbu u Istru, pa se taj mladi nogometaš našao u zapisniku utakmice kao alternacija Lovri Majeru i Ameru Gojaku, ili nekome od krilnih igrača. Uz to, bio je ovo četvrti međusobni susret Rijeke i Dinama ove sezone, a u prethodna tri slavili su “Modri” uz razliku pogodaka 9-0…

“Istina da, ali svaka utakmica je jedna nova utakmica, u Kupu imaš samo jednu utakmicu. Pobijedili smo ju i imamo priliku braniti titulu u ovom natjecanju. To je bio naš cilj. Sve što je bilo je iza nas. Počeli smo od nule u ovom proljetnom dijelu sezone. U tome smo uspijeli”, naglašava nam Antonio Mirko Čolak koji nam je za kraj rekao:

‘Sretan sam zbog gola. Najveće su utakmice protiv Dinama’

“Naravno da sam presretan. Najveće su utakmice u sezoni protiv Dinama. Bio sam jako motiviran, volim se dokazivati u svakoj utakmici. Naravno da sam sretan svaki put kad mogu plavima zabiti. U zadnjih 5 utakmica protiv Dinama tri puta sam zabio. I svaki put kad sam postigao pogodak smo ih dobili. To nešto znači. Htio bih da se tako nastavi i u budućnost”.